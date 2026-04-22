Juče je jedan od najboljih košarkaša Barselone u pobedi nad Crvenom zvezdom, uz Klajburna i Pantera, bio Tomaš Satoranski.

Češki plejmejker je blistao sa 11 poena i 7 asistencija, bio je jedan od najboljih i u odbrani, a proveo je u igri čak 33 minuta, što je dokaz koliko mu veruje Ćavi Paskval.

Foto: SIPA / Sipa Press / Profimedia

Zanimljivo, ali ovo je bio meč sezone za Barsu, a baš u njemu je Satoranski dobio 33 minuta, drugi najveći broj ove sezone za njega.

"Sa Satoranskim smo balansirani, oporavljeni. Dosta smo bez njega patili", rekao je trener Paskval.

Satoranski je samo jedan od sedmorice kojima ističe ugovor na kraju ove sezone, a uprava Barselone, i pored činjenice da Paskval veruje ovom košarkašu, nije počela pregovore oko nastavka saradnje.

Laprovitola, Kejl, Noris, Vili Ernangomez, Fol i Veseli su takođe košarkaši koji ostaju bez ugovora na kraju ove sezone, a za sada i dalje nema naznaka oko toga kome će biti produžena saradnja.

