Panatinaikos je izborio plasman u plej-of Evrolige, pošto je u prvom meču plej-ina elitnog takmičenja pred svojim navijačima savladao ekipu Monaka rezultatom 87:79.

Gazda atinskog velikana, kontroverzni Dimitris Janakopulos, nije krio oduševljenje nakon trijumfa svog tima. Posle meča se oglasio na društvenim mrežama i uputio čestitke treneru Atamanu i ekipi.

"Znali smo da je skoro pa nemoguće napraviti dobar tim sa toliko ozbiljnih povreda, ali i sa lošom srećom, jer se svaki centar koga smo doveli povredio. Sećam se jedne utakmice gde su sva četvorica bila van terena", počeo je Janakopulos.

"Ovo je dalo povod medijima da nas nemoralno kritikuju. Stvarali su nam unutrašnje probleme, a drugi su se pridružili tom talasu, jer nemaju pojma o timovima i košarci. Znali smo šta nas čeka i nikada se nismo osećali nesigurno", dodao je Grk.

Potom je u superlativima govorio o narednom rivalu, ekipi Valensije, sa kojom će Pao odmeriti snage u doigravanju.

"Valensija danas igra najbolju košarku u Evropi. Mi smo dominantna sila u evropskoj košarci i tim koji će završiti sezonu igrajući košarku kakvu nikada ranije niste videli. Zvezde znaju kada da zablistaju, zato idemo korak po korak", poručio je Janakopulos.