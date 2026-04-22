Slušaj vest

Legendarni as Crvene zvezde, Igor Rakočević, izneo je bespoštednu analizu nastupa crveno-belih u Evroligi.

Nakon teškog poraza od Barselone, on nije birao reči kritikujući igru svog voljenog kluba, a svoje mišljenje je javno podelio sa pratiocima na društvenim mrežama.

Poruku Igora Rakočevića prenosimo u celosti:

- Obzirom na to da me je na desetine novinara zvalo i pitalo kako komentarisem rezultat Crvene zvezde u Evroligi , napisaću svoj komentar ovde, da ne bi došlo do izvlačenja iz konteksta.

Trenutna Evroliga je bez ruskih timova od kojih bi 2 sigurno bila u vrhu, dobar deo sezone raspadali su se Panatinaikos i Monako a Partizan je imao velike probleme sa igračima. Makabi već dugo nema domaći teren koji je uvek bio velika prednost te ekipe a Dubai je bio poremećen ratom i preseljen u sred sezone (i Hapoel sa sličnom situacijom).

Sve je to stvorilo 'pogodan' ambijent koji je MORAO da se iskoristi za lakše ostvarivanje rezultata i pitanje je da li će se u budućnosti pojaviti slična prilika.

1/5 Vidi galeriju Igor Rakočević Foto: Petar Aleksić, Starsport©, Saša Pavlić

Ako na to dodamo da je klub imao najveći budzet u svojoj istoriji, roster od dvadesetak odličnih igrača od kojih su neki potpisani da bi kasnije bili pušteni ili da jednostavno ne bi igrali, i činjenicu da je klub imao prepunu halu i najbolju podršku sa tribina u Evropi, ova sezona u Evroligi je neuspeh.

U nekim momentima sezone, izgledalo je dobro, naročito u odbrani, ekipa se 2 puta digla 'iz pepela', postojala je šansa da se napravi rezultat ali opet utakmice protiv Reala i Barselone su bile, pokazalo se na terenu, bez ikakvih izgleda za pobedu i to je realnost. Igrači poput Nwore(doduse sa slabom odbranom), MekIntajera, Izundua i Batlera(izuzetno talentovan) su imali odlične sezone. Ipak, veliki klubovi tempiraju formu za najbitnije utakmice, sto su Real, Panatinaikos i Barselona i pokazali.

Veliki klubovi imaju jasan koncept i dovoljno potrebnog košarkaskog znanja. I da, ponoviću ono u šta duboko verujem-srpski timovi moraju imati okosnicu koju čine domaći igrači, od barem par igrača koji imaju primetnu ulogu u timu. To je, neko će reći, možda lakše napisati nego sprovesti u delo ali ako nista, to treba makar da bude jedan od ciljeva - napisao je Igor Rakočević na svom Instagram profilu.