Eliminacija košarkaša Crvene zvezde iz Evrolige, posle poraza od Barselonu u prvoj rundi plej-ina, teško je pala legendi tog kluba Zoranu Slavniću.

Popularni Moka u razgovoru za Kurir hirurški precizno analizirao je igru Crvene zvezde, pažljivo birao reči i gledao da bude objektivan, bez obzira na ogromnu emociju prema voljenom klubu, ali i treneru Saši Obradoviću.

Zvezda je velika emocija za Moku Slavnića, posebno kada gubi Foto: Nemanja Nikolić

Nezgodna pozicija

Utakmica protiv Barselone i kraj priče za Crvenu zvezdu u Evroligi.

- Dobro... Moram malo širu sliku. Neću više da dajem izjave, jer je kraj sezone za Zvezdu u Evroligi. Moram da kažem da sam u nezgodnoj poziciji. Ja sam bivši igrač i trener Crvene zvezde... A, sadašnji navijač. Sve one koje sam trenirao, a oni postali treneri kod mene imaju kredit da neće biti nikada iskritikovani na način kako ja to umem. I istinit, po meni... To ne znači da se unapred opravdavam, ali tako je. Sve ostali bi bilo laž - počeo je razgovor Moka i nastavio:

- Barselona je samo krešendo jedne sezone. Uspešan ili neuspešan, neka procenuju u klubu oni koji se za to i pitaju. Po mnogim parametrima, kako čitam, da je Zvezda u ovoj godini najviše dala koševa, imala asistencija, skokova... I ti neki paramteri i statistike pokazuju da Zvezda nije bila tako loša, a ja bih to preveo u sledeće. Ispustili smo veliku šansu da cementira peto, ili eventualno šesto mesto posle regularnog dela Evrolige.

1/8 Vidi galeriju Barselona KK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Četiri velika kiksa

- Četiri utakmice, pre svega Bajern, Makabi, Partizan i Žalgiris. Dve da su dobijene, mi bismo bili peti. Vidim da su počele neke čiste... Ako je problem bio u Milošu Miniću, koji je prvi dobio nogu, onda stvarno oni iza klupe Saše Obradovića rade nešto što ne razumem. I da nije tužno, bilo bi smešno.

- Što se tiče Saše, mog bivšeg igrača, koji je dao sebe. Ozbiljan je. I sve ostalo. Ublažena mu je kritika jer to nije njegov tim, nasledio ga je. Naravno, da je tokom sezone bilo grešaka, a svi mi bivši i sadašnji treneri imamo neku filozofiju igre. Tako da se u to mnogo ne mešam. Ne samo što je u pitanju Zvezda, nego jednostavno, takav sam.

Saša Obradović na meču Crvene zvezde u Barseloni Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ispuštena velika šansa

Pitali smo Moku ko je najviše zakazao od igrača Zvezde protiv Barselone.

- Barselona je jača, ima veći imidž, plus domaći teren. Video sam šansu. Prvo, Zvezda nije bila autsajder. I da je 65 odsto na 35 u korist Barselone... I do dan danas sa sobom nisam raščistio koju vrstu igre treba da igra Zvezda. Da li je to "fliper igra" kao kod Pariza i Valensije, možda Žalgirisa, ili neka granitna odbrana. Saša preferira tu jaku defanzivu, ali je na kraju ispalo da smo u poslednjih deset utakmica primili po 50 poena za poluvreme. To onda zadire u taktiku, a ja to ne bih želeo.

- Hoću da pričam pošteno, a ipak sam navijač Zvezde. Ispušteno je... Malo je čudno da većina igrača nije u formi i to u momentu kada bi trebalo da su u najboljem momentumu. I to je stvar njihove analize. Pošto vidim da ih ima pet iza... Ne znam samo šta rade i ko su ti ljudi. Onda neka to oni analiziraju, jer su plaćeni.

- Koliko sam pročitao... Ne znam... Da se Saša zahvalio Miniću, ako je istina, onda to on neka obrazloži.

- Utakmica protiv Barselone je pokazala da nismo napredovali ni za zrno od prošle godine. Deseti smo, pa deseti. Bolje bi bilo da ste mi postavili pitanje, ko je protiv Barselone od igrača Zvezde bio na nivou. Na to pitanje bih teško mogao da odgovorim. A, ima i ono, ko je bio manje lošiji od onog drugog. U kolektivnom sportu to nije ni bitno. Izgubili smo neku igru, teško igramo "pet na pet". Ne bih hteo da dajem moju analizu i delim savete, da im se mešam... Jer, ko sam ja? Zaboga, samo bivši!

1/11 Vidi galeriju Zoran Moka Slavnić Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport/Peđa Milosavljević

Udarni trio zakazao

Morali smo Moku da upitamo konkretno, kako je video lošu igru Džareda Batlera, Džordana Nvore i Čime Monekea, kada je bilo najpotrebnije.

- Promenjivo. A, to je udarni trio Zvezde. Naravno, da zbog toga nismo imali šanu. Barselona nam se nudila, mi smo četiri puta vraćali. Poslednji put na sedam razlike za njih, kada smo imali loptu. Da smo dali trojku sigurno bi kod Barselone nastala panika, jer to jeste njihova boljka. Nemaju postojanost u jednoj utakmici. Nismo to umeli da iskoristimo... I ovo ću poslednji put da kažem. Ne želim da se mešam u taktiku, jer bi to onda bilo vrlo neprijatno.

- Pomenuli ste trio. Ali, pogubio se i Kubanac (Hasijel Rivero op.a.), takođe i Ebuka Izundu iako nije bio tako loš. Jednostavno, nikoga nije bilo. Džoel Bolomboj je nestao. I kako onda misliš da nekoga dobijemo.

Ognjen Dobrić Dejan Davidovac i Nikola Kalinić Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Četiri Srbina, četiri stranca i četiri talenta



Srpski košarkaši, nekada zaštitini znak Crvene zvezde, ove sezone gotovo statistička greška. Nikola Kalinić jedini je igrao protiv Barselone. Ognjen Dobrić, kapiten nije dobio ni minuta, kao ni Stefan Miljenović. Dejan Davidovac nije se ni skidao.

- To moram kao navijač. Kalinić se četiri puta vraćao u igru, a da ni minut ne uđe Dobrić... Saša je to objasnio taktičkom zamisli. Za mene je taktička zamisao da neko igra, a ne da sedi na klupi. Ali, zato kažem... Vrlo pošteno i obazrivo. Ne želim da Sašu povredi nijedna moja izjava. U suprotnom bih to rekao.

- Odavno sam kazao, kako bih ja igrao. Imao bih četiri naša, četiri top stranca, a ne devet kao sada i četiri mlada, od kojih dva juniora. To smem da kažem i iza toga stojim. Pa, kad neko bude probao taj sistem i bude video da lošije prolaze, nego sad, onda ću priznati grešku.

Po Mokinom ukusu - Bogoljub Marković Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Uz Đurišića dovesti i Markovića



Moka nam je dao šlagvort ovim izlaganjem, pa smo ga hipotetički pitali za sledeću sezonu, koliko bi za Zvezdu bilo dobro da iz Mege dovede Bogoljuba Markovića, jer je već ranije potpisala Nikolu Đurišića, mlade i potentne srpske košarkaše.

- To bi bilo fantastično rešenje! To su igrači koji gravitiraju ka NBA ligi. Nisam ni hteo da ih pominjem. Kad budu obukli Zvezdin dres, onda ćemo... Takvi su nam potrebni. To se uklapa u moju ideju, da oni budu glavni. Stojim iza svega što sam rekao... Ovaj sistem "kupuj kao ludak", što više... Pa, kvantitet ne daje kvalitet! To se pokazalo da ne valja. Ova moja varijanta treba da se ispita, ne može da bude gora od ovoga što smo videli. Garantujem!

Zoran Moka Slavnić na utakmici Crvene zvezde Foto: © Pedja Milosavljevic / STARSPORT/© 2024 Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Potrošili pare, a šta su kupili

KK Crvena zvezda imala je respektabilan budžet za ovu sezonu, utrošen je ogroman novac, a rezultata nema.

- Sve se to opet svodi na čistu struku. Ako izabareše dobre igrače onda si opravdao kintu. U to im se ne mešam. I opet moram da amnestiram Obradovića, jer to nije njegov sastav. Ni u ludilu ne bih napravio ovakav tim. Četiri Nigerijca, jedan Kubanac, Brazilac je otišao... To su sportisti koji imaju svoje navike, svoj DNK i to je veliki znak pitanja za Evropu, da li pije vodu. Tako da će na kraju sve da se svodi na to da si potrošio pare i šta si kupio. To je pitanje i odgovor.

- U sportu ne mora uvek, niti to pravilo važi, da ko kupi više, da će biti prvak. Šampion će biti onaj ko kupi bolje, pametnije i sastavi ekipu od 12 oni koji su uklopljivi, a ne oni koji su nabeđene zvezde i rasture ti atmosferu. Ovo poslednje nema veze sa Zvezdom, jer imaju odličnu atmosferu, ali... Ovaj sastav je pokazao dokle može da stigne, a svi smo očekivali više. I imali smo... Nudilo im se. Da ponovim, dve utakmice protiv Bajerna i Makabija.

Čima Moneke, Tajson Karter, Semi Odželej i Kodi Miler-Mekintajer u Barseloni Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ne staje život eliminacijom iz Evrolige



Zvezdi predstoji ostatak sezone i borba za trofeje u ABA ligi i KLS. Iako je predsednik kluba Željko Drčelić na novogodišnjem koktelu rekao, da će sve biti neuspeh, ukoliko se ne ode na fajnal-for Evrolige.

- Nije stao život i košarka sa prestankom Evrolige. Ostaju još dva takmičenja koja po renomeu Zvezde moraju da se maksimalno ispoštuju. Jer, ako ne bude tako, onda je to neozbiljno. Tu će se uključiti Partizan i Dubai, mada ne očekujem mnogo od njih. Niti ih se plašim. To je isto sklepan sastav. Pogotovo sa trenerima koji su zalutali u to takmičenje, a pogotovo u Evroligu.

- Nadam se da će igrači Zvezde pokazati profesionalizam i završiti sezonu na najbolji način. Da pokažu da su sportisti, da se bore do kraja. Drugačije ne mogu da razmišljam. Naravno da postoji razlika u kvalitetu tih takmičenja, ali šta to znači? Nije Evroliga jedino takmičenje u kojem jedan klub koji za sebe drži da je ozbiljan, želi da napravi rezultat.

Zvezdaš i veliki Mokin prijatelj - Vlade Đurović Foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva

Vlade umalo dobio sifon u glavu

Vlade Đurović, veliki prijatelj Zorana Slavnića iskreno je komentarisao utakmice Crvene zvezde tokom sezone u Evroligi.

- Mi jesmo prijatelji. I jutros je dobio u kafiću po nosu, kada je pominjao lidere i vođe, pominjući Đerđu, Daneua i Kićanovića. Rekoh, a gde je moja malenkost? (smeh) Da ti sada razbijem sifonom glavu! (smeh) Izvinjavao se da me je zaboravio u onoj ljutnji i nezadovoljstvu izazvanom porazom Zvezde.

- Vlade je izuzetan. Fantastičan trener. Mnogo vidi, sme da kaže... I u 90 odsto slučajeva slažem se sa njegovim komentarima. I on je zvezdaš, sa te strane mu je malo teže. Ali, kad sve to prihvatiš, onda znaš da će da te razapnu na društvenim mrežama, kao što i jesu. Video je on tu još neke boljke, ali nije hteo da im sipa so na ranu. Po mojim merilima, izuzetno respektabilan trener koji je ostavio veliki trag, a moram da kažem, proporcionalno i objetivno njegovim kvalitetima kao trenera, nije dobio ono što mu je pripadalo - zaključio je Zoran Moka Slavnić.