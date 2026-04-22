Naime Olimpijakos je veoma blizu dogovora sa Miler-Mekintajerom, a pregovori su, prema navodima medija, u poodmakloj fazi dok grčki velikan pokušava da završi transfer pre nego što igrač izađe na slobodno tržište.

Mekintajer koji je ove sezone jedan od ključnih igrača u Evroligi, već duže vreme je na radaru Olimpijakosa, ali se sada čini da je posao ozbiljno ubrzan i da je dogovor sve bliži realizaciji.

Stoga se kao potencijalna zamena za Miler-Mekintajera u Crvenoj zvezdi se pominje Kris Džons iz Hapoel Tel Aviva, prema informacijama "BasketNews".

U dosadašnjem delu sezone u Evrolige, Kodi je odigrao 39 utakmica uz prosek od 12,6 poena, 4,5 skokova, 7,4 asistencije i 1,0 ukradenih lopti, uz indeks korisnosti 15,0.

Ako se transfer realizuje, očekuje se domino efekat na tržištu plejmejkera, gde bi Crvena zvezda brzo reagovala dovođenjem nove organizacije igre.