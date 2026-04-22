Naime Olimpijakos je veoma blizu dogovora sa Miler-Mekintajerom, a pregovori su, prema navodima medija, u poodmakloj fazi dok grčki velikan pokušava da završi transfer pre nego što igrač izađe na slobodno tržište.

Mekintajer koji je ove sezone jedan od ključnih igrača u Evroligi, već duže vreme je na radaru Olimpijakosa, ali se sada čini da je posao ozbiljno ubrzan i da je dogovor sve bliži realizaciji.

Stoga se kao potencijalna zamena za Miler-Mekintajera u Crvenoj zvezdi se pominje Kris Džons iz Hapoel Tel Aviva, prema informacijama "BasketNews".

U dosadašnjem delu sezone u Evrolige, Kodi je odigrao 39 utakmica uz prosek od 12,6 poena, 4,5 skokova, 7,4 asistencije i 1,0 ukradenih lopti, uz indeks korisnosti 15,0.

Ako se transfer realizuje, očekuje se domino efekat na tržištu plejmejkera, gde bi Crvena zvezda brzo reagovala dovođenjem nove organizacije igre.

Ne propustiteEvroliga"AKO NA TO DODAMO DA JE KLUB IMAO NAJVEĆI BUDŽET U SVOJOJ ISTORIJI..." Igor Rakočević se oglasio posle poraza od Barse! Uopšte nije štedeo Crvenu zvezdu...
EvroligaPODATAK ZA NEVERICU - POST DUG VIŠE OD 50 GODINA! Crvena zvezda preko POLA VEKA čeka na pobedu u nokaut fazi elitnog takmičenja!
EvroligaPUKA SLUČAJNOST ILI BRUTALNA PROVOKACIJA?! Partizanova objava posle Zvezdinog kraha PODIGLA PRAŠINU i zapalila mreže: Crno-beli sipali so na ranu večitom rivalu
EvroligaSAZNAJEMO! Kodi Miler-Mekintajer u novom klubu - odlazi iz Crvene zvezde!
Kodi Miler Mekintajer odlazi iz Crvene zvezde?

Bakljada Grobara u Novom Sadu: Pevaju da je to njihov grad! Izvor: MONDO/Milutin Vujičić