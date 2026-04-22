Slušaj vest

Zvezda je zaustavljena u plej-inu, a šokantna vest odjeknula je pre meča pošto je klub je okončao saradnju sa Milanom Minićem, jednim od najcenjenijih stručnjaka za skauting u Evropi.

Vidi galeriju Barselona KK Crvena zvezda

Iskusni trener, koji je u stručni štab došao na poziv Saše Obradovića, naprasno je dobio otkaz između derbija sa Partizanom i meča sezone sa Barselonom u plej-inu.

Minić je rekao za "Sportklub" da ne želi da komentariše odluku crveno-belih za ovakav potez.

Minić je u Zvezdu stigao sredinom oktobra prošle godine kao prvi pomoćnik, a iza sebe ima bogatu karijeru tokom koje je sarađivao sa najvećim imenima srpske košarke.

Bio je deo stručnih štabova Željka Obradovića, Dušana Ivkovića, Duška Vujoševića, Svetislava Pešića i Aleksandra Đorđevića, uz reputaciju jednog od najboljih analitičara protivnika.

Posebno se izdvaja njegov rad u reprezentaciji Srbije u periodu od 2013. do 2019. godine, kada je nacionalni tim osvojio tri srebrne medalje – na Svetskom prvenstvu, Evropskom prvenstvu i Olimpijskim igrama.