OVAJ ČOVEK JE EVROLIGAŠKI FENOMEN, A OBRADOVIĆ SE O NJEGA POSEBNO OGREŠIO! Zvezdin tihi heroj je jedini košarkaš u celoj ligi koji je ovo uspeo!
Ovaj tekst verovatno ne bi bio preterano zanimljiv ljubiteljima košarke u Srbiji da taj jedan igrač nije iz redova nekog od dva srpska predstavnika.
U pitanju je Ebuka Izundu, centar Crvene zvezde.
Nigerijac je nedavno produžio ugovor što znači da će i sledeće sezone biti jedan od igrača iz centarske linije. Utisak je da ih je ove sezone bilo previše.
Saša Obradović je koristio čak pet centara u aktuelnoj sezoni, a uz to je i Semija Odželeja često stavljao na peticu...
Uroš Plavšić je igrao na samo sedam utakmica pre nego što je otišao na pozajmicu u turski Bordo. Donatas Motejunas je stigao na početku sezone i predstavljao veliko pojačanje, a na 27 utakmica u igri provodio 12 i po minuta. Džoel Bolomboj se vratio posle teške povrede i na 15 utakmica je beležio 14 i po minuta, dok je Hasijel Rivero tek pred kraj sezone ušao u tim, nakon oporavka od teške povrede. Kubanac je igrao blizu 10 minuta po utakmici.
Izundu je pokazao da može da bude važan faktor u Evroligi, a utisak je da je morao da igra više i da je Saša Obradović, koji, moramo da napomenemo, nije pravio selekciju trenutnog sastava ekipe, pogrešio sa rasporedlom minutaže.
Nigerijac je za 14 minuta i 16 sekunde po utakmici u ligaškom delu imao u proseku 8 poena i 4,2 skokova, a u utakmici plej-ina protiv Barselone je bio najbolji Zvezdin košarkaš sa indeksom korisnosti 15, iako je imao manju minutažu (18 minuta i 12 sekundi) od šestorice saigrača.
Na toj utakmici je postigao sedam poena, uz isto toliko skokova, a zabeležio je i po jednu asistenciju, ukradenu loptu i blokadu. Pogodio je tri od četiri šuta iz igre i jedino slobodno bacanje koje je šutirao.
KK Crvena zvezda, košarkaši sa najboljim indeksom korisnosti u Evroligi:
- Čima Moneke 18,5 na nešto manje od 27 minuta
- Džordan Nvora 15,9 na nešto više od 27 minuta
- Kodi Miler-Mekintajer 15 na nešto manje od 31 minuta
- Batler 10,8 na nešto manje od 20 minuta
- Ebuka Izundu 10,3 za nešto manje od 14 i po minuta po utakmici
KK Partizan, košarkaši sa najboljim indeksom korisnosti u Evroligi:
- Karlik Džons 16,7 za 28 minuta
- Isak Bonga 14,3 za nešto manje od 28 minuta
- Dvejn Vašington za nešto manje od 22 minuta
- Sterling Braun 11 za nešto više od 28 minuta
- Bruno Fernando 10,5 za nešto manje od 18 i po minuta
Bonus video:
