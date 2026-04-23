Ovaj tekst verovatno ne bi bio preterano zanimljiv ljubiteljima košarke u Srbiji da taj jedan igrač nije iz redova nekog od dva srpska predstavnika.

U pitanju je Ebuka Izundu, centar Crvene zvezde.

Nigerijac je nedavno produžio ugovor što znači da će i sledeće sezone biti jedan od igrača iz centarske linije. Utisak je da ih je ove sezone bilo previše.

Saša Obradović je koristio čak pet centara u aktuelnoj sezoni, a uz to je i Semija Odželeja često stavljao na peticu...

Uroš Plavšić je igrao na samo sedam utakmica pre nego što je otišao na pozajmicu u turski Bordo. Donatas Motejunas je stigao na početku sezone i predstavljao veliko pojačanje, a na 27 utakmica u igri provodio 12 i po minuta. Džoel Bolomboj se vratio posle teške povrede i na 15 utakmica je beležio 14 i po minuta, dok je Hasijel Rivero tek pred kraj sezone ušao u tim, nakon oporavka od teške povrede. Kubanac je igrao blizu 10 minuta po utakmici.

Izundu je pokazao da može da bude važan faktor u Evroligi, a utisak je da je morao da igra više i da je Saša Obradović, koji, moramo da napomenemo, nije pravio selekciju trenutnog sastava ekipe, pogrešio sa rasporedlom minutaže.

Nigerijac je za 14 minuta i 16 sekunde po utakmici u ligaškom delu imao u proseku 8 poena i 4,2 skokova, a u utakmici plej-ina protiv Barselone je bio najbolji Zvezdin košarkaš sa indeksom korisnosti 15, iako je imao manju minutažu (18 minuta i 12 sekundi) od šestorice saigrača.

Na toj utakmici je postigao sedam poena, uz isto toliko skokova, a zabeležio je i po jednu asistenciju, ukradenu loptu i blokadu. Pogodio je tri od četiri šuta iz igre i jedino slobodno bacanje koje je šutirao.

KK Crvena zvezda, košarkaši sa najboljim indeksom korisnosti u Evroligi:

Čima Moneke 18,5 na nešto manje od 27 minuta

Džordan Nvora 15,9 na nešto više od 27 minuta

Kodi Miler-Mekintajer 15 na nešto manje od 31 minuta

Batler 10,8 na nešto manje od 20 minuta

Ebuka Izundu 10,3 za nešto manje od 14 i po minuta po utakmici

KK Partizan, košarkaši sa najboljim indeksom korisnosti u Evroligi:

Karlik Džons 16,7 za 28 minuta

Isak Bonga 14,3 za nešto manje od 28 minuta

Dvejn Vašington za nešto manje od 22 minuta

Sterling Braun 11 za nešto više od 28 minuta

Bruno Fernando 10,5 za nešto manje od 18 i po minuta

