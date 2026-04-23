Slušaj vest

Košarkaš Monaka Alfa Dijalo proglašen je danas za najboljeg odbrambenog igrača Evrolige za sezonu 2025/26.

"Nagrada odražava Dijalov uticaj tokom cele sezone na tom kraju terena, gde su ga njegova svestranost i konzistentnost izdvojili od konkurencije. Dijalo je zaslužio ovu čast time što je bio sidro agresivne odbrane Monaka. Pravi švajcarski nož od defanzivca, njegova retka mešavina brzine, snage, visine i košarkaške inteligencije omogućila mu je da besprekorno menja pozicije i neutrališe širok spektar ofanzivnih pretnji. Njegova svestranost ga je učinila temeljem odbrambenih šema Monaka i stalnim problemom koji protivnički treneri moraju da reše", piše u saopštenju Evrolige.

1/4 Vidi galeriju Alfa Dijalo Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Laurent Coust / Zuma Press / Profimedia

Dobitnika priznanja izabrali su treneri klubova koji ove sezone učestvuju u Evroligi.

Dijalo je regularni deo sezone završio na drugom mestu po broju ukradenih lopti u proseku sa 1,34.

Po naprednim parametrima, krilni igrač Monaka je bio ocenjen kao "sjajan" u generalnim defanzivnim posedima, odbrani čovek na čoveka i presingu. Dopustio je najmanji poena po posedu od svih igrača na poziciji krila i krilnog centra, i takođe je bio u 20 najboljih igrača Evrolige po broju dopuštenih poena po posedu kad je čuvao protivničkog igrača sa loptom u pik-en-rol situacijama.

Sa njim na čelu odbrane, Monako je bio četvrti u Evroligi po prosečnom broju iznuđenih izgubljenih lopti (13,2 po utakmici) i peti po u proseku dopuštenom indeksu korisnosti protivničke ekipe (91,1 po utakmici) i prosečnom broju ukradenih lopti (6,8 po utakmici).

Drugo mesto izbora za najboljeg defanzivca zauzeo je centar Fenerbahčea Nikolo Meli, dok je treći bio plejmejker Olimpijakosa Tomas Vokap.

Četvrti je bio trostruki osvajač ove nagrade Valter Tavares iz Real Madrida, dok je peto mesto pripalo beku Panatinaikosa Džerijanu Grantu.

Nagradu za najboljeg defanzivca Evrolige najviše puta je osvojio legendarni košarkaš Panatinaikosa Dimitris Dijamantidis, koji je šest puta bio dobitnik tog priznanja, dok je ono prošle sezone pripalo Niku Vajler-Bebu.

Kurir Sport / Beta

BONUS VIDEO: