Američki košarkaš koji igra za reprezentaciju Crne Gore, Kajl Olman, dogovorio je uslove za prelazak u Partizan od predstojećeg leta, navodi portal "Encestando".

Kajl Olmen u dresu Turk Telekoma

Olman ove sezone igra veoma dobro za Turk Telekom, a prethodne dve sezone je igrao kod Dušana Alimpijevića u Bešiktašu.

Ima 28 godina, visok je 1,91 metara, a može da pokriva pozicije plejmejkera i beka. Ove sezone na utakmicama Evrokupa Olman je u proseku je imao 14,3 poena, uz 3,6 asistencija u proseku i 48 odsto pogođenih šuteva za tri poena.

Sada su poznati i detalji ugovora. Postignut je dogovor o trogodišnjoj saradnji – treća godina je opcija da klub produži ugovor na još jednu sezonu, piše "Telesport".

Košarkaški put započeo je u Lavriju, a potom je nastupao za Rigu i Pariz, pre nego što se preselio u Tursku. Tamo je, pre dolaska u Turk Telekom, nosio dres Darušafake i Bešiktaša, gde je sarađivao sa trenerom Dušanom Alimpijevićem.

Na reprezentativnom planu, Olmen je prošle godine igrao za Crnu Goru na Evropskom prvenstvu, gde je prosečno beležio 10,2 poena, 4,2 skoka i pet asistencija po utakmici.

Zamena za Vašingtona

Kajl Olman bi mogao da zameni Dvejna Vašingtona, koji se nalazi na izlaznim vratima kluba.

Postojalo je obostrano interesovanje za produžetak saradnje, ali navodno nije došlo do dogovora između igrača i ekipe, pa bi Amerikanac, nakon ove sezone mogao da napusti crno-bele.

Kada je reč o narednoj sezoni, Partizan je za sada obezbedio dolazak Žofrija Lovernja koji će moći da igra i u aktuelnoj sezoni na utakmicama Košarkaške lige Srbije, a obezbeđen je ostanak Karlika Džonsa.