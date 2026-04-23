Naime. španski "Encestando" je preneo informaciju da određeni timovi moraju da plate kako bi se našli u dugoročnim planovima elitnog takmičenja, a navode se i određeni popusti.

Partizan je među tim timovima, koji je prema njihovim rečima doprineo rastu Evrolige, pa su oni uz Virtus i Valensiju timovi koji bi trebalo da uplate manje novca na račun Evrolige.

Ipak, Zvezda se oglasila i poslala reči Evrolige, u kojoj elitno takmičenje navodi da je sve neistina:

"Za sada oba srpska kluba imaju iste mogućnosti da dobiju franšizu kada proces bude otvoren. Istorija, tradicija i dugoročni doprinos ligi klubova poput Crvene i Partizana biće uzeti u obzir prilikom procene franšiza i visine ulazne naknade", navodi se u kratkom saopštenju iz elitnog takmičenja.