Naime. španski "Encestando" je preneo informaciju da određeni timovi moraju da plate kako bi se našli u dugoročnim planovima elitnog takmičenja, a navode se i određeni popusti.

Crvena zvezda - Partizan večiti derbi

Partizan je među tim timovima, koji je prema njihovim rečima doprineo rastu Evrolige, pa su oni uz Virtus i Valensiju timovi koji bi trebalo da uplate manje novca na račun Evrolige.

Ipak, Zvezda se oglasila i poslala reči Evrolige, u kojoj elitno takmičenje navodi da je sve neistina:

"Za sada oba srpska kluba imaju iste mogućnosti da dobiju franšizu kada proces bude otvoren. Istorija, tradicija i dugoročni doprinos ligi klubova poput Crvene i Partizana biće uzeti u obzir prilikom procene franšiza i visine ulazne naknade", navodi se u kratkom saopštenju iz elitnog takmičenja.

Ne propustiteEvroligaVEČITI MORAJU DA SPREME DO 80 MILIONA EVRA! Evroliga odredila basnoslovne cene za licencu! Crno-beli dobijaju popust, isplivali detalji!
EvroligaPUKA SLUČAJNOST ILI BRUTALNA PROVOKACIJA?! Partizanova objava posle Zvezdinog kraha PODIGLA PRAŠINU i zapalila mreže: Crno-beli sipali so na ranu večitom rivalu
EvroligaNI PARTIZAN, NI ZVEZDA: Večiti derbi najposećenija utakmica, ali evo ko je najgledaniji tim ove sezone u Evroligi
Košarka"NISU ISPOŠTOVALI ODLAGANJE, MORALI SMO DA IGRAMO" Saša Obradović dobio pitanje o Partizanu, evo šta je rekao
"Hoćemo pobedu u derbiju": Grobari skandirali fudbalerima Partizana Izvor: MONDO/Milutin Vujičić