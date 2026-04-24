Američki košarkaš Majk Džejms izjavio je da će na kraju sezone napustiti Monako posle pet godina provedenih u tom klubu.

Džejms (35) je u intervjuu za francuski L'Ekip rekao da ne postoje šanse da igra sledeće sezone u Monaku.

Najbolji strelac u istoriji Evrolige je na pitanje o navodima da ima ugovor sa Monakom do 2027. godine, odgovorio da se "priča i da je Elvis još uvek živ".

Dodao je da trenutno samo razmišlja o završetku ove sezone.

"Nisam ništa potpisao, niti sam razgovarao sa bilo kim", izjavio je Džejms.

Majk Džejms

Američki košarkaš je ove sezone u Evroligi prosečno beležio 16,7 poena, 6,4 asistencije i 3,4 skoka.

Džejms nikada nije osvojio Evroligu, a 2024. godine proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) sezone.

On je tokom karijere, između ostalog, igrao i za Baskoniju, Panatinaikos, Finiks, Nju Orleans, Olimpiju iz Milana, CSKA iz Moskve i Bruklin.

Videćemo da li će možda njegova sledeća stanica da bude Beograd... Poznato je da su u prethodnim godinama Partizan i Zvezda bili dovođeni u vezu sa Džejmsom.

