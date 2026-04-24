Slušaj vest

Vest o transferu Olmana u Beograd prvi je preneo španski portal "Encestando" dok "Mozzart sport" tvrdi da je transfer dogovoren na duži period.

Očekuje se da Kajl Olman potpiše po modelu dva plus jedan. Ovaj potpis bi značio da se Partizan gotovo izvesno rastaje sa američkim košarkašem Dvejnom Vašingtonom koji je u svojim izjavama već nagoveštavao odlazak iz redova crno-belih.

Odlikuju ga izuzetna eksplozivnost i jako brz prvi korak koji mu omogućava da brzo stigne do protivničkog obruča gde mu se otvaraju razne opcije. Dovoljno je dobro atletski građen da zakucava, ima širok raspon ruku, može da ide na polaganje sa obe ruke ili da iznudi kontakt.

Olman se sa svojim atleticizmom predstavio i kao izuzetan dribler koji može da ostvari prednost pri prvom koraku uz dobru kontrolu lopte a i prelazak iz driblinga u šut mu je izuzetno brz.

Međutim iako je poprilično dobar ofanzivno ne važi baš za najboljeg defanzivca iako ima sve predispozicije da bude odličan defanzivac. Previše gubi koncnetraciju u odbrani i protivnički košarkaši lako prave višak na njemu. Ne važi za najboljeg izvođača slobodnih bacanja ove sezone je na tek na 70 odsto u proseku.

Kajl Olman u dresu Turk Telekoma Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Olman u redove crno-belih dolazi iz ekipe Turk Telekoma gde je ove sezone bio jedan od najboljih igrača ekipa u oba takmičenja. U turskom prvenstvu je beležio prosečno 12 poena uz 3 asistencije i 2 skoka po utakmici, u evrokupu je pružao još bolje partije gde je prosečnoi beležio 14 poena i 3 asistencije uz 45 posto šuta iz igre.

Crnogorskom plejmejkeru bi ovo bio prvi angažman u evroligi jer je osim Turk Telekoma nastupao i za Bešiktaš, Darušafaku, Pariz, VEF i Lavrio a takođe je i bio reprezentativac Crne Gore na prošlom Evrobasketu.

Bonus video: