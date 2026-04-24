Ligaška faza ovogodišnje Evrolige je okončana, a u plej-ofu doigravanju ponovo nećemo gledati srpske predstavnike - Partizan i Crvenu zvezdu.

U međuvremenu, Evroliga je objavila najbolji petorku nakon odigranih 38 utakmica, a u njoj nema igrača večitih rivala.

Nažalost, niko iz Partizana i Crvene zvezde nije se našao ni u drugoj najboljoj petorici, iako je objektivno bilo kandidata...

Tu pre svega mislimo na plejmejkera Crvene zvezde Kodi Milera Mekintajera, koji je izgurao čitavu sezonu sa jednom od najboljih statistika u čitavoj ligi!

Ako je kriterujum, da svoje mesto u najboljem prvom ili drugom timu Evrolige pripada samo onima koji su izborili plasman u TOP 8 - onda nema problema...

Kodi je ove sezone u dresu Crvene zvezde igra u proseku preko 30 minuta i postizao 12,6 poena u proseku, uz čak 7,4 asistencije - što ga čini liderom po broju uspešnih dodavanja.

Nema sumnje da je Kodi svojim zalaganjem u odbrani i uticajem u napadu, zaslužio mesto, ako ne u prvoj, onda utešnoj u drugoj najboljoj petorci.

Najbolja ptorska Evrolige: Žan Montero, Silvan Fransisko, Elajdža Brajant, Saša Vezenkov i Nikola Milutinov.

Druga najbolja petorka: Vejd Boldvin, Tejlen Horton-Taker, Tajler Dorsi, Kendrik Nan i Edi Tavares.

