VELIKA NEPRAVDA JE UČINJENA KODIJU! Šta mislite, da li je on ovo zaslužio nakon svega? Tolike borbe i asistencija u dresu Zvezde...
Ligaška faza ovogodišnje Evrolige je okončana, a u plej-ofu doigravanju ponovo nećemo gledati srpske predstavnike - Partizan i Crvenu zvezdu.
U međuvremenu, Evroliga je objavila najbolji petorku nakon odigranih 38 utakmica, a u njoj nema igrača večitih rivala.
Nažalost, niko iz Partizana i Crvene zvezde nije se našao ni u drugoj najboljoj petorici, iako je objektivno bilo kandidata...
Tu pre svega mislimo na plejmejkera Crvene zvezde Kodi Milera Mekintajera, koji je izgurao čitavu sezonu sa jednom od najboljih statistika u čitavoj ligi!
Ako je kriterujum, da svoje mesto u najboljem prvom ili drugom timu Evrolige pripada samo onima koji su izborili plasman u TOP 8 - onda nema problema...
Kodi je ove sezone u dresu Crvene zvezde igra u proseku preko 30 minuta i postizao 12,6 poena u proseku, uz čak 7,4 asistencije - što ga čini liderom po broju uspešnih dodavanja.
Nema sumnje da je Kodi svojim zalaganjem u odbrani i uticajem u napadu, zaslužio mesto, ako ne u prvoj, onda utešnoj u drugoj najboljoj petorci.
Najbolja ptorska Evrolige: Žan Montero, Silvan Fransisko, Elajdža Brajant, Saša Vezenkov i Nikola Milutinov.
Druga najbolja petorka: Vejd Boldvin, Tejlen Horton-Taker, Tajler Dorsi, Kendrik Nan i Edi Tavares.
