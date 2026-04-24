Predsednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) i bivši prvi čovek Crvene zvezdeNebojša Čović, oštro je prokomentarisao još jednu sezonu bez plej-ofa u Evroligi do koga se večiti rivali ponovo nisu doočepali.

U razgovoru za "RTS", Čović je sumirao učinak večitih u najjačem evropskom klupskom takmičenju:

- Loše. Jako loše mi to izgleda. Izdvojena su velika sredstva. Spomenuli ste sistem, gradili smo ga 13-14 godina u Zvezdi, nije pao s neba, došli smo do toga da konkurišemo za licencu i tako dalje. Izdvojena su ogromna sredstva ove godine, kao nikada do sada, izletelo se s određenim očekivanjima, podignut je nivo, pričalo se o Fajnal-foru, naravno to je želja, ali može da napravi pritisak i da bude kontraproduktivno. Kod igrača i kod stručnog štaba. To je bilo na proslavama, svuda su pričali o tome, kad to kažete morate da snosite odgovornost ako nije tako. ABA liga ničemu ne služi i to je olakšavajuće.

Dodao je i da su ogromna sredstva izdvojena za oba kluba i da ABA liga služi za vađenje za oba rivala:

- Pre smo kroz ABA ligu išli u Evroligu, sada je stabilna varijanta. To je kao kada odete na muziku, odete i date ogromne pare, a ne dobijete adekvatnu muziku. I ne samo kod Zvezde, to je i kod Partizana. To su ogromna sredstva. Još sezona traje i neću da se upuštam u detaljnije kritike i analize. Tu postoje vadilice, to je ABA liga, osvojiti trofej, kao i delimično KLS. Ako je to liga, pošto više liči na turnir.

