Košarkašu OlimpijakosaTajriku Džonsu ublažena je suspenzija.

Džons je zbog nesportskog gesta u meču sa Panatinaikosom prvobitno kažnjen sa tri utakmice bez prava igranja.

Tajrik Džons nasrnuo na Kostasa Slukasa Foto: Printscreen / Twitter / Petran1925

Jednu je već "odradio", protiv Arisa, da bi u međuvremenu bila doneta odluka da se preostala dva meča "otpišu".

Tako će Tajrik moći da igra u subotu protiv AEK-a, baš kao i prvi meč plej-ofa.

Džons je tokom sezone prešao iz Partizana u Olimpijakos, a prosečno u Evroligi beleži 7,7 poena, 4,2 skoka i 1,5 asistencija.

Tajrik Džons posle pobede nad Zvezdom Izvor: Kurir