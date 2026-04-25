Tajriku Džonsu ublažena je suspenzija, pa će moći da igra protiv AEK-a. Saznajte više o njegovom povratku na teren.
problematičan
ČESTO JE U CENTRU PROBLEMA I SANDALA! Tajriku Džonsu ukinuta suspenzija!
Košarkašu OlimpijakosaTajriku Džonsu ublažena je suspenzija.
Džons je zbog nesportskog gesta u meču sa Panatinaikosom prvobitno kažnjen sa tri utakmice bez prava igranja.
Tajrik Džons nasrnuo na Kostasa Slukasa Foto: Printscreen / Twitter / Petran1925
Jednu je već "odradio", protiv Arisa, da bi u međuvremenu bila doneta odluka da se preostala dva meča "otpišu".
Tako će Tajrik moći da igra u subotu protiv AEK-a, baš kao i prvi meč plej-ofa.
Džons je tokom sezone prešao iz Partizana u Olimpijakos, a prosečno u Evroligi beleži 7,7 poena, 4,2 skoka i 1,5 asistencija.
