Slušaj vest

Američki košarkaš Kajl Olman postaće novi član Partizana na leto...

Vest o transferu Olmana u Beograd prvi je preneo španski portal "Encestando" dok "Mozzart sport" tvrdi da je transfer dogovoren na duži period.

Kajl Olman u dresu Turk Telekoma

Očekuje se da Kajl Olman potpiše po modelu dva plus jedan.

Olman u redove crno-belih dolazi iz ekipe Turk Telekoma gde je ove sezone bio jedan od najboljih igrača ekipa u oba takmičenja.

U turskom prvenstvu je beležio prosečno 12 poena uz 3 asistencije i 2 skoka po utakmici, u evrokupu je pružao još bolje partije gde je prosečnoi beležio 14 poena i 3 asistencije uz 45 posto šuta iz igre.

Naturalizovanom crnogorskom plejmejkeru bi ovo bio prvi angažman u Evroligi. Pre Turk Telekoma, Olman je nastupao i za Darušafaku, Pariz, VEF i grčki Lavrio.

BONUS VIDEO: