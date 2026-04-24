Trent Forest ostaje u igri za Crvenu zvezdu, dok Fenerbahče još nije potpisao ugovor s njim. Otkrijte sve detalje o ovoj situaciji.
NIJE GOTOVO - ZVEZDA I DALJE U TRCI ZA FORESTOM? Nije potpisao za Fener!
Mnogo prašine se podiglo oko plejmejkera Baskonije Trenta Foresta, koga su evropski mediji nedavno preselili u redove Fenerbahčea.
Nije tajna da Crvena zvezda "koketira" sa američkim košarkašem, a izjava trenera Baskonije Paola Galbijatija, uliva nadu Delijama uoči letnjeg prelaznog roka:
- Mnogo smo pričali. Rekao mi je da ništa nije potpisao. On je ovde i razume koliko je važno da sezonu završimo na pravi način - rekao je Galbijatii.
Ova izjava automatski otvara prostor za potencijalni ulazak Zvezde u trku za američkog plejmejkera, posebno u kontekstu mogućeg odlaska Miler-Mekintajera. Forest je ove sezone bio jedan od važnijih igrača Baskonije, a njegove partije u Evroligi i Endesa ligi nisu prošle nezapaženo.
