Mnogo prašine se podiglo oko plejmejkera Baskonije Trenta Foresta, koga su evropski mediji nedavno preselili u redove Fenerbahčea.

Nije tajna da Crvena zvezda "koketira" sa američkim košarkašem, a izjava trenera Baskonije Paola Galbijatija, uliva nadu Delijama uoči letnjeg prelaznog roka:

Trent Forest Foto: Stefanos Kyriazis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia

- Mnogo smo pričali. Rekao mi je da ništa nije potpisao. On je ovde i razume koliko je važno da sezonu završimo na pravi način - rekao je Galbijatii.

Ova izjava automatski otvara prostor za potencijalni ulazak Zvezde u trku za američkog plejmejkera, posebno u kontekstu mogućeg odlaska Miler-Mekintajera. Forest je ove sezone bio jedan od važnijih igrača Baskonije, a njegove partije u Evroligi i Endesa ligi nisu prošle nezapaženo.

Delije ovacijama pozdravile Kodija Milera-Mekintajera