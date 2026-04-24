Košarkaši Monaka eliminisali su u plej-inu Evrolige ekipu Barselone rezultatom 79:70 i tako ostvarili plasman među osam najboljih.

Barselona je tri dana ranije izbacila Crvenu zvezdu u okršaju 9. i 10. ekipe, ali nisu imali snage da savladaju i zahuhtali Monako na strani.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Danijel Tajs je bio najefikasniji pojedinac Monaka sa 16 poena i 5 skokova, 14 je imao Eli Okobo, a 13 Majk Džejms uz 10 asistencija što je dabl-dabl učinak američkog beka.

U redovima Barselone smo videli Vila Klajburna sa 16 poena i 7 skokova, dok je 14 poena, 7 skokvoa i 3 asistencije bio učinak Tornikea Šengelije.

Jan Veseli je imao 12 poena, 3 skoka i 2 asistencije, a Kevin Panter tek 5 poena i šut iz igre 2/8 od čega je 1/6 za tri poena i dva su promašaja bila u najvažnijem momentu meča.

Parovi plej-ofa Evrolige:

Olimpijakos - Monako

Valensija - Panatinaikos

Real Madrid - Hapoel Tel Aviv

Fenerbahče - Žalgiris

