Slušaj vest

Alen Smailagić, košarkaš Virtusa, igra promenljivo ove sezone i nalazi se na meti kritika tamošnje javnosti.

Baš o tome je pisao "Il Resto del Carlino", koji je naveo da je srpski košarkaš na tankom ledu, u koji je stigao letos i potpisao ugovor na dve godine:

Alen Smailagić Foto: nordphoto GmbH / Engler / imago sportfotodienst / Profimedia, Alfredas Pliadis / Alamy / Alamy / Profimedia, Printscreen / Sport klub

- Glavni kandidat da završi na margini (iako ne trajno) izgleda da je upravo Alen Smailagić. Uprkos tehničkim i šuterskim kvalitetima srpskog igrača rođenog 2000. godine, koji je dobro započeo epizodu u Bolonji (uz prekide zbog povreda), sada je u riziku - započinje bolonjski list.

- Trzavice prvo sa Ivanovićem, a zatim (blaže) i sa Jakovljevićem jasno nagoveštavaju da svi, uključujući i Alena, očekuju više - naveli su Italijani.

Sa druge strane KK Partizan, čije je boje pune tri sezone branio Smailagić, nalazi se u finišu sezone i pred određenom rekonstrukcijom postojećeg tima.

Pominje se da su srpski igrači buduće mete na leto, a da li će crno-beli iskorostiti situaciju oko popularnog "Smajlija" i reagovati u pravo vreme, to je sada na sportskom sektoru Partizana.

Nema sumnje da bi Grobari voleli da ponovo vide Smailagić u dresu Partizana.

Grobari isprozivali Sašu Obradovića: "Lakši trening"