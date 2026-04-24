Slušaj vest

Dočekao je Nemanja Nedović svojih pet minuta i konačno uspeo da se domogne TOP 8 faze Evrolige posle 12 sezona u kojima je pokušavao da se dokopa plej-ofa.

Monako je na svom parketu pobedio Barselonu  (79:70) i tako se našao među osam najboljih, a u daljoj borbi za fajnal-for čeka ih Olimpijakos.

Nemanja Nedović u dresu Monaka

Nedović je u karijeru igrao za Lijeutvos Ritas, Unikahu, Panatinaikos, Olimpiju Milano i Crvenu zvezdu, sa kojom u tri sezone nije uspeo da ostvari mesto među osam najboljih timova.

Letos je srpski košarkaš napustio Zvezdu i preselio se u Monako i na kraju je uspeo - igraće u plej-ofu!

BONUS VIDEO:

Delije ovacijama pozdravile Kodija Milera-Mekintajera Izvor: Kurir