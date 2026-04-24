to je to

Nakon 38 odigranih kola u Evroligi su košarkaši Partizana sezonu završili na 15. poziciji sa 16 pobeda i 22 poraza, dok je Crvena zvezda 10. sa skorom 21-17.

Prvoplasirana ekipa je Olimpijakos, a potom sledi Valensija, Real Madrid, Fenerbahče, Žalgiris, Hapoel Tel Aviv, Panatinaikos i Monako – timovi koji idu u plej-of.

Zatim su Barselona, Crvena zvezda, Dubai, Makabi Tel Aviv, Bajern Minhen, Olimpija Milano, Partizan, Pariz, Virtus Bolonja, Baskonija, Anadolu Efes i Asvel.

Evroliga je objavila i zarade timova i kao što znate, tek od 16. pozicije na tabeli ekipe mogu da računaju na bonus, dok ostali timovi ne dobijaju ništa.

Dakle, Virtus, Baskonija, Efes i Asvel ove sezone imaju samo troškove. Ekipa Pariza je dobila 150.000 evra, Partizan je inkasirao 225.000 evra, Olimpija Milano 300.000 evra, Bajern 375.000, Makabi 450.000 evra, Dubai 525.000, Crvena zvezda 600.000 i Barselona 675.000 evra.

Dalji plasman će biti određen nakon doigravanja i prvoplasiranom timu sledi 2,4 miliona evra, finalisti 2,1 milion, trećeplasiranom 1,8 miliona, pa dalje 1,5 miliona evra, odnosno 1,2 i onda 1,05 pa 900.000 i osmoplasirani tim dobiće 750.000 evra.

