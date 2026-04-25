Ipak, umesto euforije zbog vrhunske košarke koja nas očekuje u plej-ofu, u prvi plan ponovo izbija nezadovljstvo navijača.

Glavni razlog? Termini utakmica doigravanja!

Naime, Evroliga je objavila kompletan raspored, ali је većina mečeva koji se igraju istog dana zakazana u gotovo identičnim terminima, što praktično onemogućava gledaoce da isprate sve duele.

Parovi četvrtfinala:

Olimpijakos - Monako

Valensija - Panatinaikos

Real Madrid - Hapoel

Fenerbahče - Žalgiris

Raspored utakmica: Prvi mečevi u seriji:

Fenerbahče – Žalgiris 28. april, 20.45

Valensija – Panatinaikos 28. april, 20.45

Olimpijakos – Monako 28. april, 21.00

Real Madrid – Hapoel Tel Aviv 29. april, 20.45

Drugi mečevi u seriji:

Fenerbahče – Žalgiris 30. april, 20.45

Valensija – Panatinaikos 30. april, 20.45

Olimpijakos – Monako 30. april, 21.00

Real Madrid – Hapoel 1. maj, 20.45

Treći mečevi u seriji:

Monako – Olimpijakos 5. maj, nepoznata satnica

Hapoel Tel Aviv – Real Madrid 5. maj 18.00

Žalgiris – Fenerbahče 6. maj 19.00

Panatinaikos – Valensija 6. maj 20.15

Četvrti mečevi u seriji:

Monako – Olimpijakos 7 maj, nepoznata satnica

Hapoel Tel Aviv – Real Madrid 7. maj nepoznata satnica

Žalgiris – Fenerbahče 8. maj nepoznata satnica

Panatinaikos – Valensija 8. maj nepoznata satnica

Termini potencijalnih majstorica će biti naknadno odlučeni, ukoliko bude neophodno. Zna se da će biti odigrane 12. ili 13. maja.

Fajnal-for će biti održan u Atini u OAKA areni od 22. do 24. maja.