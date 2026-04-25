NESHVATLJIV POTEZ - EVROLIGA OPET RAZOČARALA! Objavljeni termini utakmica plej-ofa, navijači u neverici!
Nakon pobede Monaka nad Barselonom u poslednjem meču plej-ina kompletirani su svi parovi četvrtfinala Evrolige.
Ipak, umesto euforije zbog vrhunske košarke koja nas očekuje u plej-ofu, u prvi plan ponovo izbija nezadovljstvo navijača.
Glavni razlog? Termini utakmica doigravanja!
Naime, Evroliga je objavila kompletan raspored, ali је većina mečeva koji se igraju istog dana zakazana u gotovo identičnim terminima, što praktično onemogućava gledaoce da isprate sve duele.
Parovi četvrtfinala:
Olimpijakos - Monako
Valensija - Panatinaikos
Real Madrid - Hapoel
Fenerbahče - Žalgiris
Raspored utakmica:
Prvi mečevi u seriji:
Fenerbahče – Žalgiris 28. april, 20.45
Valensija – Panatinaikos 28. april, 20.45
Olimpijakos – Monako 28. april, 21.00
Real Madrid – Hapoel Tel Aviv 29. april, 20.45
Drugi mečevi u seriji:
Fenerbahče – Žalgiris 30. april, 20.45
Valensija – Panatinaikos 30. april, 20.45
Olimpijakos – Monako 30. april, 21.00
Real Madrid – Hapoel 1. maj, 20.45
Treći mečevi u seriji:
Monako – Olimpijakos 5. maj, nepoznata satnica
Hapoel Tel Aviv – Real Madrid 5. maj 18.00
Žalgiris – Fenerbahče 6. maj 19.00
Panatinaikos – Valensija 6. maj 20.15
Četvrti mečevi u seriji:
Monako – Olimpijakos 7 maj, nepoznata satnica
Hapoel Tel Aviv – Real Madrid 7. maj nepoznata satnica
Žalgiris – Fenerbahče 8. maj nepoznata satnica
Panatinaikos – Valensija 8. maj nepoznata satnica
Termini potencijalnih majstorica će biti naknadno odlučeni, ukoliko bude neophodno. Zna se da će biti odigrane 12. ili 13. maja.
Fajnal-for će biti održan u Atini u OAKA areni od 22. do 24. maja.