Nakon pobede Monaka nad Barselonom u poslednjem meču plej-ina kompletirani su svi parovi četvrtfinala Evrolige.

Ipak, umesto euforije zbog vrhunske košarke koja nas očekuje u plej-ofu, u prvi plan ponovo izbija nezadovljstvo navijača.

Glavni razlog? Termini utakmica doigravanja!

Naime, Evroliga je objavila kompletan raspored, ali је većina mečeva koji se igraju istog dana zakazana u gotovo identičnim terminima, što praktično onemogućava gledaoce da isprate sve duele.

Parovi četvrtfinala:

Olimpijakos - Monako

Valensija - Panatinaikos

Real Madrid - Hapoel

Fenerbahče - Žalgiris

Raspored utakmica:

Prvi mečevi u seriji:

Fenerbahče – Žalgiris 28. april, 20.45

Valensija – Panatinaikos 28. april, 20.45

Olimpijakos – Monako 28. april, 21.00

Real Madrid – Hapoel Tel Aviv 29. april, 20.45

Drugi mečevi u seriji:

Fenerbahče – Žalgiris 30. april, 20.45

Valensija – Panatinaikos 30. april, 20.45

Olimpijakos – Monako 30. april, 21.00

Real Madrid – Hapoel 1. maj, 20.45

Treći mečevi u seriji:

Monako – Olimpijakos 5. maj, nepoznata satnica

Hapoel Tel Aviv – Real Madrid 5. maj 18.00

Žalgiris – Fenerbahče 6. maj 19.00

Panatinaikos – Valensija 6. maj 20.15

Četvrti mečevi u seriji:

Monako – Olimpijakos 7 maj, nepoznata satnica

Hapoel Tel Aviv – Real Madrid 7. maj nepoznata satnica

Žalgiris – Fenerbahče 8. maj nepoznata satnica

Panatinaikos – Valensija 8. maj nepoznata satnica

Termini potencijalnih majstorica će biti naknadno odlučeni, ukoliko bude neophodno. Zna se da će biti odigrane 12. ili 13. maja.

Fajnal-for će biti održan u Atini u OAKA areni od 22. do 24. maja.

Ne propustiteEvroligaPOČINJE OPERACIJA KAMPACO! Koliko je realno da dobije ono što traži sa 35 godina? Mala plata koči stvari!
Fakundo Kampaco
EvroligaEVO KOLIKO NOVCA SU ZARADILI PARTIZAN I CRVENA ZVEZDA OD EVROLIGE OVE SEZONE: Zajedno ni za poštenu platu jednog superstara u ekipi...
ZVEZDA-PARTIZAN_033.jpg
EvroligaSMAILAGIĆ "NA LEDU" U BOLONJI Ponovo u Partizanu, zašto da ne?
Alen Smailagić
EvroligaBARSELONA IZBACILA ZVEZDU, PA POPILA ŠAMAR! Monako preslišao Katalonce za plasman u TOP 8 Evrolige! Poznati svi učesnici plej-ofa!
Vil Klajburn

Zvižduci za trenera Crvene zvezde Sašu Obradovića