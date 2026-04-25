Analizirajući neuspeh srpskih klubova u Evroligi ove sezone, nakon poraza Crvene zvezde od Barselone, Vlade Đurović je poručio da su crveno-beli i Partizan Srbiji doneli jednu titulu prvaka Evrope.

Takva izjava se nije dopala navijačima Partizana.

Nekoliko dana kasnije, gostujući u "KIDA Show", Đurović je pojasnio na šta je mislio.

"Ja sam u košarci 65 godina, počeo sam sa 13, pa vi računajte. Samo sam to radio u životu. Nikada košarka u Srbiji nije bila ovako popularna. Došao sam u problem sa nekim novinarima, rekao sam da se samo priča o košarci, nikada veće budžete nisu imali Crvena zvezda i Partizan. Slavina će se jednom zatvoriti, kad mi sada nismo uspeli da napravimo bolji rezultat od 10. mesta, Partizan je odmah na početku pao, šta ćemo kada ne bude para. Partizan je doneo jednu titulu Srbiji, a Jugoplastika sada Split i CIbona su doneli pet titula, znate li vi šta je to. Samo je to izvađeno iz konteksta. I malo dete zna da Srbija ima jednu titulu, iz Istanbula, sa čuvenom trojkom Saleta Nacionaleta...", poručio je Đurović u pomenutoj emisiji na "Mozzart TV".

Podsetimo, nakon poraza Crvene zvezde od Barselone u utakmici plej-ina, bivši trener je poručio da je rano za kritike na račun Saše Obradovića.

"Znam da će mnogi navijači da kritikuju Sašu, kažu mi da ga kritikuju, ali ne može samo on da bude kriv. I on je kriv, normalno, ali svi imaju svoju odgovornost, kao i igrači. Odgovornost mora da uzme i uprava. Ako budemo došli do toga da je Kup jedini trofej, moraće tako da se govori", rekao je Đurović, pa dodao:

"Zašto ne sme da se kritikuje Obradović još? Jer nije doveo ove igrače! Ali, znaš šta onda kažu pakosnici? Da je ovo bio rad Sferopulosa, koji je pripremio ekipu, a Saša napravio sedam pobeda, pa je ekipa pala kada je došao na red Sašin rad. Ne bih tako rekao, ima tu nečega, ali ne može da bude tako čisto kao što kažu".

