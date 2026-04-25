Protiv Monaka ostvario indeks korisnosti 24.
PRIZNANJE ZA PLEJMEJKERA PANATINAIKOSA: Ti-Džej Šorts MVP plej-ina Evrolige!
Košarkaš Panatinaikosa Ti Džej Šorts najkorisniji je igrač (MVP) plej-in utakmica Evrolige, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.
Šorts je u pobedi Panatinaikosa protiv Monaka rezultatom 87:79 za 22 minuta zabeležio 21 poen, tri skoka i dve asistencije, uz šut iz igre 9/13.
On je imao indeks korisnosti 24, pa je tako drugu godinu zaredom MVP plej-ina Evrolige.
"Bio je to sjajan učinak, za tim i mene. Dobar je osećaj što smo prošli u plej-of. Bila je ovo duga godina prilagođavanja, sad je sve nekako krenulo. Srećan sam što mogu da pomognem timu da pobedi", rekao je Šorts.
Sledeće nedelje su na programu četvrtfinalne utakmice Evrolige, kada će se sastati:
Olimpijakos-Monako
Valensija-Panatinaikos
Real Madrid-Hapoel Tel Aviv
Fenerbahče-Žalgiris
