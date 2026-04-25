Koliko traje ljubav i podrška legendarnom treneru? Jedan pogrešan tajm-aut ili nesrećan poraz?

Navijači Crvene zvezde, posebno oni zagriženi košarkaški sladokusci, nemaju mnogo strpljenja – to je činjenično stanje.

Zamislite da kojim slučajem Majkl Džordan i Fil Džekson sa Zvezdom ne osvoje Kup Radivoja Koraća. Da li bi postojali navijači koji bi rekli: „Sram vas bilo, odlazite“?

Iako nije selektirao postojeći tim, Saša Obradović je odlučio da se vrati u svoju Crvenu zvezdu, sa nadom i verom da će u budućnosti napraviti nešto veliko.

I krenulo je sjajno – sedam vezanih pobeda, puna Arena, poverenje navijača. Činilo se da je Zvezda konačno krenula putem ka dugo čekanom plej-ofu Evrolige, prvom posle deset godina posta.

Realna košarka nije isto što i video-igra, gde možete da pobedite svih 38 utakmica – ili 68, 88... I sam Obradović je upozoravao još zimus, dok se pobeđivalo, da će doći teški trenuci u kojima će tim morati da pronađe novu energiju.

Nažalost, Zvezda je u nastavku sezone, uprkos nekim velikim pobedama, pala pod teretom velikog broja igrača koje je bilo nemoguće adekvatno selektirati.

Ekipa koja je u rosteru imala čak pet centara, uz pregršt bekova, na kraju je, povratkom rekonvalescenata, zapala u problem preširoke rotacije. Obradović je morao da se odrekne Uroša Plavšića, Jaga, Devonte Grejema, pa čak i Motiejunasa, kako bi skratio rotaciju i dao više prostora igračima za koje je verovao da će izneti finiš sezone. Da li je pogrešio ili ne? O tome možemo da diskutujemo, ali jasno je da mu nije bilo lako, jer nije on selektirao tim.

Saša Obradović je istinska legenda Zvezde, dokazani trener sa više od 20 godina iskustva, brojnim trofejima i individualnim priznanjima. Veliki broj navijača danas „tera“ Obradovića da ode – ali pitanje je: koga onda dovesti za trenera? Nekog novog stranca koji bi prošao kao Janis Sferopulos – i tako u krug, dokle?

Navijači često nisu ni svesni koliko je dolazak Obradovića, trenera fajnal-for nivoa, uticao na klub i kakav ugled ima među evroligaškim igračima. Kao što je ime Željka Obradovića privuklo igrače u Partizan, slično važi i za Sašu Obradovića.

Zato mu treba dati više vere i strpljenja, jer se rezultat gradi godinama, a ne preko noći.

Šta je sve Saša Obradović osvojio u karijeri kao trener?

Klupski trofeji (kao trener):

Nemačka:

Prvenstvo Nemačke sa Kelnom

Kup Nemačke (3 puta) sa Albom Berlin

Rusija:

Kup Rusije sa Lokomotivom Kubanj

Francuska:

Prvenstvo Francuske sa Monakom

Kup Francuske sa Monakom

Srbija:

Kup Radivoja Koraća sa Crvenom zvezdom

Individualna priznanja:

Trener godine u Evrokupu

Značajni rezultati:

Fajnal-for Evrolige sa Monakom

Višestruki plasmani u plej-of Evrolige

Ko je Saša Obradović - biografija?

Saša Obradović rođen je 29. januara 1969. godine u Beogradu i važi za jednog od najznačajnijih košarkaških imena koje je Srbija iznedrila, kako u igračkoj, tako i u trenerskoj karijeri.

Igračku afirmaciju stekao je u Crvenoj zvezdi, gde je tokom devedesetih godina bio jedan od ključnih igrača i miljenik navijača. Sa crveno-belima je osvojio dve titule prvaka Jugoslavije i tri nacionalna kupa. Tokom bogate karijere nastupao je i za inostrane klubove, među kojima se izdvajaju Alba Berlin, Virtus Roma, ostavivši dubok trag u evropskoj košarci.

Velike uspehe ostvario je i sa reprezentacijom Jugoslavije, sa kojom je osvojio zlato na Svetskom prvenstvu 1998. godine, kao i tri zlatne medalje na Evropskim prvenstvima (1995, 1997. i 2001), uz srebro na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine.

Trenersku karijeru započeo je u Kelnu, a potom je vodio brojne evropske klubove, među kojima su Alba Berlin, Lokomotiva Kubanj, Uniks Kazanj, Monako i Crvena zvezda.

Sa Albom iz Berlina osvojio je tri Kupa Nemačke, dok je sa Kelnom stigao do titule prvaka Nemačke. Na klupi Lokomotive Kubanj osvojio je Kup Rusije i bio proglašen za trenera godine u Evrokupu. Najveće uspehe u novijoj karijeri ostvario je sa Monakom, sa kojim je osvojio prvenstvo i Kup Francuske, kao i plasman na fajnal-for Evrolige.

Sa više od dve decenije iskustva i brojnim trofejima iza sebe, Saša Obradović i dalje važi za jedno od najcenjenijih trenerskih imena u evropskoj košarci.

