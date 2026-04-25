Evroliga je najkvalitetnije i najbolje evropsko klupsko košarkaško takmičenje.

Međutim, prosto je neverovatno da organizacija koja je prema poslednjim informacijama procenjena na više od milijardu evra, ima nagradni fond za sve učesnike od 15.000.000 evra.

Karlik Džouns i Kodi Miler-Mekintajer

Sjajno zarađuju, ali su cicije

Potcenjivački bezobrazno, jer su budžeti skoro svih ekipa toliki, a neki čak duplo ili tri puta veći. A, nije da Evroliga ne zarađuje. Kako od zvaničnih sponzora, tako i od TV prava i ozbiljnog marketinga i reklama. Malo više novca imaju klubovi akcionari, a oni koji to nisu praktično nemaju ništa.



Kada su u pitanju srpski klubovi Crvena zvezda i Partizan, njihova zarada za ovu godinu je smešna, da se tako izrazimo. Osvajanjem desetog mesta i učešćem u plej-inu Evrolige Crvena zvezda je zaradila 650.000 evra, otkriva portal "BasketNews". Kada se pogleda Partizan, koji je reuglarni deo evropskog klupskog takmičenja završio na 15. poziciji inkasirali su svega 225.000 evra.

Večitima samo mrvice



Zajedno, "večiti rivali" zaradili su 885.000 evra, što je suma koja nije dovoljna ni za platu prosečnog košarkaša u Evroligi. Uz to treba dodati, da će Crvene zvezda na kazne dobijene od strane Evrolige morati da plati 143.500 evra, tako da će jedva doći do zarade od pola miliona evra. Partizan je u još goroj situaciji, jer je zbog kazni morao da plati 213.000 evra, što pokazuje da je ove sezone od igranja u Evroligi zaradio tričavih 12.000 evra.



A, gde su povrede igrača i osiguranja, gde opet najdeblji kraj snose klubovi. Partizan je nekoliko meseci bio bez Karlika Džounsa, Vanja Marinković je i dalje u autu, Zvezda bez Tajsona Kartera, Džoela Bolomboja i Hasijela Rivera, dok je Ajzeja Kenan i dalje na listi povređenih.

I dalje je povređen - Vanja Marinković, kapiten KK Partizan

Možda bi NBA nešto promenila



Jasno je da nešto u Evroligi mora da se menja iz korena, jer ovako više ne može. Onda i ne čudi što NBA želi da uđe u celu priču, jer Amerikanci najbolje znaju kako se pravi novac. Otuda i reči Adama Silvera, genseka NBA, koji je najavio osnivanje franšize za Evropu i bolje finansijske uslove za klubove, ne precizirajući na šta konkretno misli.



Onako laički, Evroliga u ovakvom obliku je preglomazna, svi su složni da je 38. kola previše, od toga deset duplih nedelja. Razmišljalo se o podelama na dve divizije, ostavljen je prostor za klubove iz Rusije i nove članove, ali je već je najavljeno da će format takmičenja u sezoni 2026/2027. biti identičan kao i ove.

Propustio celu sezonu zbog povrede - Ajzeja Kenan

Neki klubovi troše i 45 miliona evra

Nijedan od dva srpska kluba, ni Crvena zvezda, ni Partizan nisu objavili koliki je budžet za ovu sezonu, ali slobodna procena je da se on kretao od 20 do 25 miliona evra. Ostali evropski klubovi imali su još više novca, poput Panatinaikosa, Olimpijakosa i Fenerbahčea, te Reala i Barselone. Najviše može da potroši Dubai. Procena je da su oni u igrački kadar i trener uložili od 35 do 45 miliona evra.

Nagradni fond Evrolige



Šampion 2.400.000 evra

Finalista (2. mesto) 2.100.000

3. mesto 1.800.000

4. mesto 1.500.000

5. mesto 1.200.000

6. mesto 1.050.000

7. mesto 900.000

8. mesto 750.000

9. mesto 675.000

10. mesto 600.000

11. mesto 525.000

12. mesto 450.000

13. mesto 375.000

14. mesto 300.000

15. mesto 225.000

16. mesto 150.000