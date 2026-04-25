Slušaj vest

Američki košarkaš Kris Džons po svemu sudeći postaće novi član Crvene zvezde na leto.

Kako prenosi "Sport klub", Kris Džons je već dogovoren, a radi se i na dolasku još jednog stranog košarkaša na kraju tekuće sezone.

Kris Džons na utakmici protiv Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Džons je i ranije bio na radaru beogradskog kluba, još u periodu dok je nastupao za Valensiju, ali tada do saradnje nije došlo iz različitih razloga. Plan je da se njegovom dolasku upari i drugo rešenje na istoj poziciji, čime bi Crvena zvezda dobila potpuno novi plejmejkerski tandem.

U tom sistemu značajniju ulogu trebalo bi da dobije i Stefan Miljenović, koji se sve ozbiljnije računa kao deo rotacije za narednu sezonu.

Džons ove sezone u dresu Hapoela beleži 9,7 poena, dva skoka i 4,2 asistencije za 20 minuta na terenu, uglavnom ulazeći s klupe.

BONUS VIDEO: