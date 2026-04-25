Makabi Tel Aviv je zvanično potpisao novi trogodišnji ugovor sa krilnim centrom Džejlenom Hordom, čime je obezbedio važan kontinuitet za naredne sezone pod vođstvom glavnog trenera Odeda Kataša, koji je takođe posvećen dugoročnom projektu.

Dvadesetsedmogodišnjak ostaje jedan od najvažnijih stubova tima.

Džejlen Hord Foto: Profimedia

- Veoma sam uzbuđen što ću nastaviti svoje putovanje sa Makabijem iz Tel Aviva još tri godine. Moje vreme ovde je bilo sjajno i želim da nastavim da napredujem svakog dana, da budem bolji i da pomognem Makabiju da osvoji izraelsku ligu i Evroligu. Želim da se zahvalim saigračima, trenerima, vlasnicima i upravi na poverenju i podršci, kao i svim navijačima Makabija - rekao je Hord za zvanični sajt kluba.

Klub je reagovao na vreme kako bi osigurao Hordovu budućnost usled sve većeg interesovanja drugih timova, navodi se u saopštenju. On je jedini igrač u timu koji je započeo sve svoje utakmice u Evroligi ove sezone (35 od 35) i odigrao je više minuta od bilo kog drugog igrača Makabija.

Hord je takođe jedan od najproduktivnijih igrača Makabija, predvodeći tim sa prosečnim indeksom korisnosti od 16,1 po utakmici u Evroligi. Beleži u proseku 11,7 poena po meču i među vodećima je u ligi po broju skokova, gde deli prvo mesto sa Nikolom Milutinovim sa 7,1 skokom po utakmici.

