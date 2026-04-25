Na današnji dan, 25. aprila 2023. godine, Partizan je srušio Real u Madridu u prvom meču plej-ofa Evrolige.

Partizan je u sezoni 2022//2023 bio legitimni kandidat za osvajanje Evrolige, to govore rezultati i forma u kojoj je tim bio pod vođstvom Željka Obradovića u povratničkoj sezoni u eliti klupske evropske košarke.

Kevin Panter

Crno-beli su se u TOP 8 fazi sastali sa Realom, a o toj seriji će se govoriti još dugi niz godina. Iako je Partizan bio autsajdera u Madridu, kapiten crno-belih Kevin Panter nije mislio tako.

Davio je Real kao "zmija žabu" i na kraju u poslednjim sekundama, na današnji dan, trojkom preko Jabuselea - utišao Madrid i doneo Partizanu prednost u seriji.

Bio je to najlepši "grobarski san" u tim trenucima, ali on je potrajao do fniša druge utakmice, gde je Partizan vodio i hitao ka fajnal-foru, međutim, Ljulj je udario Pantera, ovaj mu je vratio i od lepog sna nastao je pravi košmar.

Ali, to je neka druga tema...

Real Madrid - Partizan 87:89 (prvi meč)

REAL: Gos 6, Kozer 3, Rendolf 3, Fernandez 2, Hanga 5, Hezonja 8, Rodrigez, Dek 24 (8sk), Tavares 12 (5sk), Ljulj, Jabusele 14, Musa 10

PARTIZAN: Vukčević, Ledej 13, Avramović 8, Panter 26 (6as), Smailagić 11, Papapetru, Egzum 11, Naneli 2, LEsor 11, Trifunović 1, Anđušić, Madar 6

