Kad je Evroliga objavila spisak od 28 sudija iz 14 zemalja za predstojeći plej-of, jedna informacija je u Srbiji odjeknula jače od samih parova četvrtfinala. Među elitom koja će deliti pravdu u najvažnijim utakmicama sezone našlo se čak devet arbitara iz ABA lige, ali samo jedan naš sudija - Ilija Belošević.

U Srbiji, koja se decenijama ponosi epitetom zemlje košarke, ovaj podatak nije samo statistička zanimljivost, već ozbiljan signal za uzbunu. Pitanje koje se postavlja samo od sebe glasi - kako je srpsko suđenje, nekadašnji pojam autoriteta u Evropi, spalo na to?

Nije bilo tako davno kad su srpski arbitri činili elitu finalnih turnira. Imena poput Milivoja Jovčića, Uroša Nikolića ili Uroša Obrkneževića bila su standard na listama delegiranja. U godinama iza nas, Srbija je redovno imala tri ili četiri arbitra u najužem krugu poverenja Evrolige.

Danas je situacija drastično drugačija. Dok su se sudije iz Slovenije (Pukl, Javor, Nedović, Petek) i Hrvatske (Radović, Hordov, Kardum) pozicionirale kao nezamenljivi faktori, srpska pištaljka je polako gubila korak. Razlozi za ovaj pad su višestruki i ne mogu se pripisati samo nedostatku kvaliteta.

Nekoliko je ključnih faktora koji su kumovali ovoj situaciji. U poslednjih nekoliko sezona finale ABA lige postalo je pravo minsko polje za domaće sudije. Česti dopisi, javne prozivke i brojanje krvnih zrnaca naterali su mnoge srpske arbitre da se povuku. Sećamo se sezona kad su Belošević, Jovčić i Nikolić masovno otkazivali učešće u finalima zbog "povreda" ili iz "privatnih razloga", što je u košarkaškim krugovima protumačeno kao beg od nepodnošljivog pritiska večitih rivala.

Takođe, dok su sudije stare garde polako odlazile u penziju ili gubile rejting, novi talas srpskih delilaca pravde nije uspeo da se nametne istom brzinom kao kolege iz Ljubljane ili Zagreba. U takvoj atmosferi Ilija Belošević ostaje poslednji bastion. Njegovo ime na listi od 28 sudija nije iznenađenje. Iskustvo i autoritet su toliki da bi plej-of bez njega bio nezamisliv. On će biti jedini srpski predstavnik.

Ovaj pad mora biti poziv na buđenje. Srpsko suđenje je godinama bilo izvozni brend jednako kao i srpski igrači i treneri. Ako ne želimo da u bliskoj budućnosti gledamo završnice najvećih takmičenja bez ijednog našeg čoveka s pištaljkom, neophodno je smanjiti pritisak na arbitre kod kuće i omogućiti mladim sudijama da grade autoritet na parketu, a ne u saopštenjima klubova.

Sudije iz ABA lige u četvrtfinalu EL Srbija: Ilija Belošević

Hrvatska: Sreten Radović, Tomislav Hordov, Luka Kardum

Slovenija: Saša Pukl, Sašo Petek, Milan Nedović, Damir Javor

CrnaGora: Miloš Koljenšić

Plej-of serija utakmica počinje sutra, a parovi su Olimpijakos - Monako, Valensija - Panatinaikos, Real Madrid - Hapoel i Fenerbahče - Žalgiris.