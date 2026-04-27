Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus govorio je o debati koja se vodi o najboljegm igraču svih vremena. Istakao je da je otišla u pravcu koji mu se ne dopada.

Šaras je tokom igračke karijeree osvojio četiri evropske titule u tri različita kluba.

"Ova priča o najboljem ikada me sada nervira. Svi pričaju o sebi. Ne možeš da pričaš o sebi i ne možeš da govoriš o onome što si uradio. To je na drugima da procene", istakao je Jasikevičijus za "Eurohoops".

Šarunas Jasikevičijus Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Starsport, Starsport©

Dodao je da se GOAT debata ne može voditi na osnovu individualnog učinka.

"Ja sam starog kova – ne možeš biti u bilo kakvoj GOAT diskusiji ako ne pobeđuješ. Moraš imati najmanje tri titule da bi uopšte bio u toj priči, po mom mišljenju. A ova mlađa generacija brine samo o postizanju poena. Ne možeš biti u toj priči ako ne pobeđuješ", poručio je Litvanac.

Istakao je da su bar tri titule šampiona dovoljne da se razmatra o tome ko je najbolji.

"Jedna titula nije dovoljna, dve verovatno nisu dovoljne. Izbor se svodi na veoma uzak krug", zaključio je trener Fenera.

Jasikevičijus je kao trener Fenerbahčea prošle sezone stigao do titule Evrolige.

Fenerbahče ove sezone igra plej-of sa četvrte pozicije protiv Žalgirisa.

Kurir sport / Sportske.net

Jasikevičijus u šoku zbog pitanja novinara Izvor: Facebook/Fenerbahce Beko