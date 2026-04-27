Krilni košarkaš Crvene zvezdeČima Moneke, jasno je stavio do znanja, o temi, njegove budućnosti u klubu sa Malog Kalemegdana.

Moneke je u podkastu "Triple Threat Show", otkrio da sa Zvezdom želi da naredne sezone napadne plej-of Evrolige, pošto je crveno-belima u ovin za dlaku izmakao plasman među osam najboljih:

Čima Moneke na utakmici protiv Reala Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Da, moj cilj je bio Fajnal-for i nikad neće prestati da bude. To što jedne godine nisam to ostvario ne znači da si neuspešan. Ja ne verujem u to. Još sam ovde, tim je ovde i videćemo ko će sledeće godine biti sa nama, ali naučićemo iz ovoga kao tim i organizacija. Jedino će biti neuspeh ako ne izvučemo lekciju, a uveren sam da hoćemo - rekao je Moneke.

Moneke s aZvezdom ima ugovor na dve godine i jasno je da ga na leto neće zanimati nijedna druga ponuda, osim novih evroligaških ambicija u dresu Zvezde.

Moneke: Osećaj kao da je život ili smrt Izvor: Kurir