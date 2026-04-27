Slušaj vest

KK Partizan bi mogao odlično da zaradi od Mike Murinena koji će karijeru nastaviti u SAD.

Finski košarkaš Mika Murinen i zvanično je napustio crno-bele i otišao u NCAA.

Mika Murinen debi za Partizan

Kako je sam Murinen potvrdio za ESPN on će karijeru nastaviti u koledž košarci i to kod dobro poznatog trenera, gospodina Džona Kaliparija na univerzitetu Arkanzas.

Kako prenosi "Mozzartsport", Partizan je već zaradio 500.000 dolara od odlaska Murinena u NCAA, ali to nije sve.

Ukoliko posle jedne sezone u NCAA ode u NBA, Partizan dobija još milion dolara i to ukupno čini 1,5 miliona dolara od transfera finskog košarkaša.

BONUS VIDEO: