KK Partizan bi mogao odlično da zaradi od Mike Murinena koji će karijeru nastaviti u SAD.

Finski košarkaš Mika Murinen i zvanično je napustio crno-bele i otišao u NCAA.

Mika Murinen debi za Partizan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Kako je sam Murinen potvrdio za ESPN on će karijeru nastaviti u koledž košarci i to kod dobro poznatog trenera, gospodina Džona Kaliparija na univerzitetu Arkanzas.

Kako prenosi "Mozzartsport", Partizan je već zaradio 500.000 dolara od odlaska Murinena u NCAA, ali to nije sve.

Ukoliko posle jedne sezone u NCAA ode u NBA, Partizan dobija još milion dolara i to ukupno čini 1,5 miliona dolara od transfera finskog košarkaša.

