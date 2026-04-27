Mika Murinen napustio je Partizan i prešao u NCAA, a klub već zarađuje 500.000 dolara, uz mogućnost dodatnog miliona.
LEPE PARE! Partizan bi moga dobro da zaradi odlaskom Murinena - ovo je cifra!
KK Partizan bi mogao odlično da zaradi od Mike Murinena koji će karijeru nastaviti u SAD.
Finski košarkaš Mika Murinen i zvanično je napustio crno-bele i otišao u NCAA.
Mika Murinen debi za Partizan
Kako je sam Murinen potvrdio za ESPN on će karijeru nastaviti u koledž košarci i to kod dobro poznatog trenera, gospodina Džona Kaliparija na univerzitetu Arkanzas.
Kako prenosi "Mozzartsport", Partizan je već zaradio 500.000 dolara od odlaska Murinena u NCAA, ali to nije sve.
Ukoliko posle jedne sezone u NCAA ode u NBA, Partizan dobija još milion dolara i to ukupno čini 1,5 miliona dolara od transfera finskog košarkaša.
