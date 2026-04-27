Na današnji dan, 27. aprila 2023. godine, Partizan je jednom nogom već zakoračio na F4 Evrolige u Kanuasu, ali košarkaški "bogovi" su ipak rekli "ne" crno-belima.

Partizan se te sezone u plej-ofu sastao sa Real Madridom, bez prednosti domaćeg terena. Crno-beli su u prvom meču na krilima Kevina Pantera poveli sa 1:0 u seriji, da bi dva dana kasnije u drugom meču do nogu potukli Madriđane u njihovoj kući.

Foto: EPA/Juan Carlos Hidalgo, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Činilo se tada da Partizan niko i ništa ne može da zaustavi na putu ka tronu Evrope, ali onda se dogodio faktor Serhija Ljulja.

Pri rezultatu 95:80, na 1:40 do kraja utakmice, Ljulj je bezobrazno udario Kevina Pantera na šta je ovaj odmah ustao i podigao pesnicu ka španskom košarkašu.

To je bio signal za sve ostale, da se umešaju, posle čega je nastala opšta tuča, gde je prednjačio Geršon Jabusele koji je umalo povredio Dante Egzuma.

Epilog je bio katastrofalan po crno-bele, Panter je kažnjen sa dve utakmice neigranja, Matijas Lesor jednim mečom suspenzije, a Serhio Ljulj, koji je sve započeo, izvukao se na kraju bez ikakvih sankcija.

Real je to iskoristio i nakon ludog preokreta uspeo da seriju okrene od 0:2 do 3:2 i kasnije osvojii Evroligu pobedom u finalu nad Olimpijakosom.

Brutalno vredjanje Ljulja Izvor: Kurir