Košarkaši Panatinaikosa u utorak od 20.45 časova gostuju Valensiji u prvoj utakmici plej-ofa Evrolige.

"Zeleni" iz Atine će na toj utakmici biti lišeni usluga Kostasa Slukasa. I ne samo na toj utakmici, već i tokom čitave serije koja se igra na tri pobede.

Matijas Lesor na meču Panatinaikos - Žalgiris Foto: Tourette Photography / Alamy / Profimedia

Pa čak ne ni samo to. Neizvesno je da li bi iskusni 36-godišnji košarkaš mogao da nastupi na F4, ukoliko Panatinaikos izbori plasman. Podsetimo, završni turnir igra se upravo u dvorani Panatinaikosa u Atini.

Slukas je povredu kolena doživeo dan uoči starta plej-ofa. Očekuje se da će hitno biti operisan, i to artroskopijom, ali minimalni oporavak od ove povrede će trajati bar osam nedelja.

Trener grčkog tima Ergin Ataman, moraće dakle da se pouzda da će trio Ti Džej Šorts, Džerijan Grent i Kendrik Nan nadomestiti izostanak Slukasa. Eventualno bi minute mogao da dobije Vasileios Toliopulos.

Iskusni Slukas je ove sezone u Evroligi beležio prosečno 9.6 poena i 5.1 asistenciju za 21 minut na parketu. Prosečan indeks korisnosti mu je 12.6 poena.

Najveća vrednost Slukasa je, međutim, najviši neto rejting u timu, a koji iznosi +9.2. To znači da Panatinaikos, kada je grčki veteran u igri, nadmašuje protivnike za 9.2 poena na 100 poseda lopte.

Koliko je Slukas značajan svom timu govori podatak da je na drugom mestu Huančo Ernangomez sa +4.9, što je skoro duplo manje.

Sa Slukasom na parketu, Panatinaikoss postiže 7.8 poena više na 100 poseda.

