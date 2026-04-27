HOROR ZA PANATINAIKOS: Grčki tim ostao bez svog vođe pred plej-of! Poznato je koliko dugo će odsustvovati sa terena
Košarkaši Panatinaikosa u utorak od 20.45 časova gostuju Valensiji u prvoj utakmici plej-ofa Evrolige.
"Zeleni" iz Atine će na toj utakmici biti lišeni usluga Kostasa Slukasa. I ne samo na toj utakmici, već i tokom čitave serije koja se igra na tri pobede.
Pa čak ne ni samo to. Neizvesno je da li bi iskusni 36-godišnji košarkaš mogao da nastupi na F4, ukoliko Panatinaikos izbori plasman. Podsetimo, završni turnir igra se upravo u dvorani Panatinaikosa u Atini.
Slukas je povredu kolena doživeo dan uoči starta plej-ofa. Očekuje se da će hitno biti operisan, i to artroskopijom, ali minimalni oporavak od ove povrede će trajati bar osam nedelja.
Trener grčkog tima Ergin Ataman, moraće dakle da se pouzda da će trio Ti Džej Šorts, Džerijan Grent i Kendrik Nan nadomestiti izostanak Slukasa. Eventualno bi minute mogao da dobije Vasileios Toliopulos.
Iskusni Slukas je ove sezone u Evroligi beležio prosečno 9.6 poena i 5.1 asistenciju za 21 minut na parketu. Prosečan indeks korisnosti mu je 12.6 poena.
Najveća vrednost Slukasa je, međutim, najviši neto rejting u timu, a koji iznosi +9.2. To znači da Panatinaikos, kada je grčki veteran u igri, nadmašuje protivnike za 9.2 poena na 100 poseda lopte.
Koliko je Slukas značajan svom timu govori podatak da je na drugom mestu Huančo Ernangomez sa +4.9, što je skoro duplo manje.
Sa Slukasom na parketu, Panatinaikoss postiže 7.8 poena više na 100 poseda.