Uloga favorita pripala je crveno-belima...
VREME JE ZA ODLUČUJUĆU BITKU ZA LŠ, DANAS JE DAN ODLUKE! Evo šta kažu kladionice pred meč Crvena zvezda - Pafos!
Večeras od 21 sat, fudbaleri Crvene zvezde protiv Pafosa na svom stadionu igraju prvi meč plej-ofa za Ligu šampiona.
Zvezda je favorit u Beogradu i pokušaće da stigne do povoljnog rezultata pred revanš na Kipru, a hoće li u tome uspeti ostaje nam da vidimo.
Crvena zvezda - Leh Foto: Petar Aleksić
Kvota na pobedu aktuelnog šampiona Srbije je 1.60, dok se trijumf gostujućeg sastava plaća koeficijentom 5.80.
Podsetimo, sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice čekaju vas u lajv-blogu na portalu Kurir.rs.
