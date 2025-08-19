Slušaj vest

Večeras od 21 sat, fudbaleri Crvene zvezde protiv Pafosa na svom stadionu igraju prvi meč plej-ofa za Ligu šampiona.

Zvezda je favorit u Beogradu i pokušaće da stigne do povoljnog rezultata pred revanš na Kipru, a hoće li u tome uspeti ostaje nam da vidimo.

Kvota na pobedu aktuelnog šampiona Srbije je 1.60, dok se trijumf gostujućeg sastava plaća koeficijentom 5.80.

Podsetimo, sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice čekaju vas u lajv-blogu na portalu Kurir.rs.