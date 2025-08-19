Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković stigao je u Njujork gde će igrati na predstojećem US Openu.

Pored singla, Novak će i sa Olgom Danilović igrati u mešovitom dublu, a deluje da je povreda za Đokovića prošlost.

Novak i Olga će započeti takmičenje u mešovitom dublu protiv para Mirra Andreeva / Danil Medvedev na stadionu Artur Eš. U slučaju pobede, srpski dubl će ubrzo potom igrati i četvrtfinale.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković stigao u Njujork Foto: Printscreen / Twitter / usopen

Prema kladionicama, Novak i Olga su favoriti, te je kvota na njih 1.70, dok se trijumf Mire i Danila plaća koeficijentom 2.10.

Pravila

Turnir u miks-dublu traje samo dva dana, a umesto standardnih setova, igraće se dva dobijena seta do 4 gema, uz taj-brejk do 10 poena umesto trećeg seta.

Takođe, na "đusu" će se igrati tzv. odlučujući poen, tj. gem dobija onaj dubl koji na "đusu" osvoji prvi sledeći poen.

Finale će se igrati u standardnom formatu, do šest gemova po setu.