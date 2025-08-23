Slušaj vest

Kladionice nemaju ni najmanju dilemu - Crvena zvezda je bolji tim od Pafosa. Kvota na pobedu crveno-belih u revanšu iznosi 2,00, dok trijumfa domaćina plaća duplo više 4,00. Nerešen rezultat vredi 3,50.

Svetske kladionice već su "izbacile" ponudu za revanš mečeve kvalifikacija za Ligu šampiona, a nama je svakako najzanimljivije šta "kažu" za meč srpskog prvaka na Kipru.

Kada je reč o broju golova procena bukmejkera je da ćemo videti efikasna meč u Limasolu. Kvota na 3+ iznosi 1,60, dok klađenje na igru 0-2 gola vredi 2,30.

Crvena zvezda - Pafos Foto: Petar Aleksić

Naravno, ovo ne bi trebalo da nikog zavara jer je Zvezda bila apsolutni favorit u prvom meču, a svi znamo kako se on završio... 

Utakmica Pafos - Crvena zvezda igra se u utorak od 21 čas po ovdašnjem vremenu.

Navijaci podrzali igrace nakon poraza od Pafosa Izvor: MONDO