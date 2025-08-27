Slušaj vest

Košarkaši Srbije večeras od 20.15 protiv totalnog autsajdera Estonije igraju prvu utakmicu grupne faze Evropskog prvenstva.

Srbija će ka evropskom tronu krenuti iz Rige gde će biti u grupi sa pomentuom Estonijom, ali i Češkom, Turskom, Portugalom i domaćinom Letonijom.

Četa Svetislava Pešića veliki je favorit, kako na ovom meču, tako i na kompletnom šampionatu, te mnogi od "orlova" očekuju medalju. I to onu najsjajniju - zlatnu!

Što se tiče večerašnje utakmice, kvota na pobedu Orlova je tek 1.01, dok se trijumf Estonije plaća koeficijentom 22.00.

Kalkulacije - put do finala

Košarkaška reprezentacija Srbije ima najveće moguće ambicije na Evropskom prvenstvu. Sve zanima put "orlova" do završnice? On je težak, ali utisak je da se u svakoj fazi takmičenja samo mi pitamo.

Donekle se i zna kako bi izgledao potencijalni put Srbije na Eurobasketu na pohodu do zlatne medalje, ako naravno sve protekne kako treba.

"Orlovi" će svoju prvu utakmicu igrati protiv selekcije Estonije, gde važe za favorite. Zatim slede mečevi protiv preostalih timova iz grupe A - Portugala, Letonije, Češke i Turske.

Naravno, bronzani košarkaši sa Olimpijskih igara u Parizu važe za apsolutnog favorita za pol-poziciju u grupi. Ako se to zaista ostvari, Srbiju u osmini finala očekuje okršaj protiv četvrtoplasirane ekipe iz B grupe, u kojoj se nalaze Nemačka, Litvanija, Finska, Crna Gora i Švedska.

Pretpostavka je da će prve dve pozicije u grupi zauzeti Nemačka ili Litvanija, dok su Velika Britanija i Švedska autsajderi, tako da je najrealnije da naša reprezentacija igra protiv Finske ili Crne Gore.

Prva mina je već u četvrtfinalu, gde su mogući rival Slovenija, Italija, Španija, Grčka... Drugoplasirani iz grupe D, a to će verovatno biti Izrael ili Slovenija, kao i trećeplasirani iz grupe C, a tu očekujemo Grčku, Italiju ili Španiju. Čini se - tu nas čeka prvo veliko "finale" u Rigi.

U polufinalu možemo da dočekamo možda i Litvance, a tu su nam opet i potencijalno stari dužnici Italijani. Naravno, ako se rezultati poklope. Dok bi u drugom delu žreba bio okršaj - Nemačke i Francuske.