Košarkaši Srbije i Finske večeras od 20.45 igraju meč osmine finala na Eurobasketu.

Košarkaši Srbije porazom od Turske završili su prvi deo takmičenja na Evropskom prvenstvu, ali bez obzira na poraz glavni cilj je ispunjen, a to je plasman u osminu finala Eurobasketa.

Nikola Jokić i Alperen Šengun na meču Srbija - Turska na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sledeći protivnik je Finska, ali ovoga puta više nema popravnog. Svaki kiks znači i oproštaj od takmičenja, a samim tim i od borbe za medalju.

Srbija jeste ubedljiv favorit na ovoj utakmici, te je kvota na pobedu Orlova 1.15, dok se trijumf Finske plaća koeficijentom 11.00.

