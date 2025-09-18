Slušaj vest

Izabranici Željka Obradovića danas od 11.30 u Sidneju igraju protiv Panatinaikosa utakmicu na pripremnom turniru Pavlos Janakopulos.

Biće ovo jaka provera za Partizan pred početak sezone koji je pred vratima, a crno-beli će u Australiji igrati bez trojice košarkaša koji nisu putovali sa ekipom.

Košarkaši Partizana protiv Panatinaikosa Foto: Starsport

Željko Obradović neće moći da računa na Tajrika Džonsa, Frenka Nilikinu i Alekseja Pokuševskog.

Prema kladionicama, grčki tim je favorit na ovom meču, te je kvota na pobedu Panatinaikosa 1.70, dok se trijumf Beograđana plaća koeficijentom 2.20.

Nakon utakmice protiv Panatinaikosa Partizan će, u nedelju ujutru (8.30 časova) igrati protiv Sidnej Kingsa.

KK Partizan
normal_20250302173037_foto46.jpg
Navijači Partizana, Melburn
Željko Obradović

Željko Obradović dao šansu "klincima" protiv Makabija! Izvor: Kurir