PARTIZAN PROTIV PANATINAIKOSA - DUEL VELIKANA KOJI SU NAVIJAČI DUGO ČEKALI! Evo šta kažu kladionice pred spektakl u Melburnu, ove kvote će vas iznenaditi!
Izabranici Željka Obradovića danas od 11.30 u Sidneju igraju protiv Panatinaikosa utakmicu na pripremnom turniru Pavlos Janakopulos.
Biće ovo jaka provera za Partizan pred početak sezone koji je pred vratima, a crno-beli će u Australiji igrati bez trojice košarkaša koji nisu putovali sa ekipom.
Košarkaši Partizana protiv Panatinaikosa Foto: Starsport
Željko Obradović neće moći da računa na Tajrika Džonsa, Frenka Nilikinu i Alekseja Pokuševskog.
Prema kladionicama, grčki tim je favorit na ovom meču, te je kvota na pobedu Panatinaikosa 1.70, dok se trijumf Beograđana plaća koeficijentom 2.20.
Nakon utakmice protiv Panatinaikosa Partizan će, u nedelju ujutru (8.30 časova) igrati protiv Sidnej Kingsa.
