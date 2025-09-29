Slušaj vest

Evroliga tek počinje, ali već sada je jasno da će borba za trofej biti izuzetno uzbudljiva. Kladionice su objavile kvote koje mogu da posluže kao orijentir kad se govori o šansama timova, među njima i naših večitih rivala Partizana i Crvene zvezde.

Prema trenutnim procenama bukmejkera, glavni favorit za osvajanje Evrolige je Panatinaikos s kvotom 3,10. Atinski zeleni su prošle sezone ostali kratkih rukava u finalu, ali su se u međuvremenu odlično pojačali, pa nema sumnje da opet imaju ambiciju da zaigraju u finalu. Ovoga puta s drugačijim ishodom.

Interesantno, tim Ergina Atamana prati ljuti rival Olimpijakos, kom je dodeljena kvota 4,50, a iza grčkog dvojca kaska španski velikan Real Madrid - 8,50. Aktuelni evropski šampion Fenerbahče, prema tim prognozama, zauzima tek četvrto mesto s kvotom 10,50, što je razumljivo jer je ekipa doživela znatne promene, nekoliko igrača koji su nosili tim, poput Hejz-Dejvisa i Gudurića, promenilo je sredinu...

Gde su večiti?!

Kada je reč o srpskim klubovima, Partizan i Crvena zvezda nalaze se u sredini tabele favorita. Crno-beli su postavljeni na jednu stepenicu više, na deseto mesto s kvotom 29,00, dok je ekipa s Malog Kalemegdana jedanaesta (kvota 34.00).

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović pre nekoliko dana je izjavio da je cilj plasman među prvih šest ekipa, pa bi četa Željka Obradovića trebalo da nadmaši predviđanja kladionica. Mnogo zavisi i od pojačanja koja tek treba da stignu, posebno od centra, jer je očigledno da je kvalitetan visoki igrač više nego neophodan. Partizan trenutno ima samo jednog takvog košarkaša, a to je Tajrik Džouns, koji je povređen.

Crvena zvezda je ostala bez beka Ajzeje Kenana do kraja sezone, Amerikanac je doživeo tešku povredu ligamenata kolena, pa i crveno-beli moraju da reaguju na tržištu. Uglavnom, na svaki uloženi dinar na opkladu da će srpski evroligaši biti šampioni Evrope možete da zaradite oko 30 dinara... Sjajna zarada, ali i prilično veliki rizik.

Prilično visoko na listi kotiran je novajlija u takmičenju Hapoel iz Tel Aviva. Izraelskom klubu dodeljena je kvota 13,00, verovatno na osnovu pojačanja, među kojima je i najplaćeniji košarkaš Evrope Vasilije Micić.

Na začelju se nalaze dva francuska kluba - Pariz, koji je prošle sezone bio najprijatnije iznenađenje, ali vodeći igrači su već u drugim klubovima, te francuski Asvel, koji je realno najslabiji u evroligaškom karavanu.

Kvote za osvajanje EL

1. Panatinaikos 3,10

2. Olimpijakos 4,50

3. Real Madrid 8,50

4. Fenerbahče 10,50

5. Monako 12,00

6. Hapoel 13,00

7. Efes 21,00

8. Barselona 21,00

9. Armani 29,00

10. Partizan 29,00

11. Crvena zvezda 34,00

12. Makabi 41,00

13. Valensija 67,00

14. Bajern 81,00

15. Žalgiris 81,00

16. Baskonija 81,00

17. Virtus 81,00

18. Dubai 90,00

19. Pariz 151,00

20. Asvel 201,00

