NOVAK ZAPOČINJE SVOJ POHOD U ŠANGAJU - ODMAH NA STARTU BALKANSKI KLASIK! Hrvatski veteran izlazi na crtu Đokoviću, kladionice mu nedaju nikakve šanse!
Novak Đoković u drugom kolu mastersa u Šangaju igra protiv još jednog veterana, Hrvata Marina Čilića.
Duel Đokovića i Čilića je na programu u petak ne pre 12:30 časova po centralnoevropskom vremenu, a tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.
Novak Đoković stigao u Šangaj Foto: Printscreen / Twitter / SH_RolexMasters
Novak i Marin igrali su do sada 21. put, a srpski as ubedljivo vodi 19:2.
Srpski as je apsolutni favorit, te je kvota njega svega 1.15, dok se trijumf Marina Čilića plaća koeficijentom 7.00.
Pobednik će u trećoj rundi izaći na megdan boljem iz duela Frensis Tijafo (SAD) – Janik Hanfman (Nemačka).
