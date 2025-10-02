Slušaj vest

Novak Đoković u drugom kolu mastersa u Šangaju igra protiv još jednog veterana, Hrvata Marina Čilića.

Duel Đokovića i Čilića je na programu u petak ne pre 12:30 časova po centralnoevropskom vremenu, a tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.

Novak i Marin igrali su do sada 21. put, a srpski as ubedljivo vodi 19:2.

Srpski as je apsolutni favorit, te je kvota njega svega 1.15, dok se trijumf Marina Čilića plaća koeficijentom 7.00.

Pobednik će u trećoj rundi izaći na megdan boljem iz duela Frensis Tijafo (SAD) – Janik Hanfman (Nemačka).