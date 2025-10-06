Crno-beli su apsolutni favoriti, te u mnogim kladionicama ne postoji opcija klađenja na pobedu Partizana, što se dugo nije desilo.

"Počinje nova sezona ABA lige, a Krka je ekipa koja zaslužuje svaki respekt. Obavili smo detaljan skauting i znamo da imaju odlično organizovanu igru u napadu. U utakmicu ulazimo sa velikim poštovanjem, ali nam je ovo ujedno i sjajna prilika da pozovemo sve naše navijače da, povodom 80 godina kluba, dođu u što većem broju i podrže ekipu", rekao je Obradović za sajt kluba.