OVO SE DUGO NIJE DOGODILO! Partizan danas dočekuje Krku, a crno-beli su toliki favoriti da je nemoguće kladiti se na njih!
Košarkaši Partizana danas od 18 časova protiv Krke u beogradskoj Areni igraju utakmicu prvog kola ABA lige.
Današnju utakmicu možete da gledate na kanalu TV Arena 1 Premium, dok tekstualni prenos možete da pratite putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
Crno-beli su apsolutni favoriti, te u mnogim kladionicama ne postoji opcija klađenja na pobedu Partizana, što se dugo nije desilo.
Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da njegova ekipa uz veliko poštovanje protivnika ulazi u utakmicu protiv Krke, prvu u novoj sezoni ABA lige.
"Počinje nova sezona ABA lige, a Krka je ekipa koja zaslužuje svaki respekt. Obavili smo detaljan skauting i znamo da imaju odlično organizovanu igru u napadu. U utakmicu ulazimo sa velikim poštovanjem, ali nam je ovo ujedno i sjajna prilika da pozovemo sve naše navijače da, povodom 80 godina kluba, dođu u što većem broju i podrže ekipu", rekao je Obradović za sajt kluba.