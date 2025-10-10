Uloga ubedljivog favorita pripala turskom timu.
ZVEZDA NEMA ŠTA DA TRAŽI U ISTANBULU? Kladionice potpuno otpisale crveno-bele! Fener je ubedljiv favorit, ove kvote će "razbesneti" sve navijače!
Košarkaši Crvene zvezde večeras od 19 sati i 45 minuta gostuju Fenerbahčeu u utakmici trećeg kola Evrolige.
Crveno-beli su upisali dva poraza na startu takmičenja, a navijači se nadaju da će njihovi miljenici večeras u Istanbulu uspeti da upišu i prvi trijumf.
Bajern Minhen - Crvena zvezda Foto: Profimedia
Podsetimo, Zvezda je neposredno pred ovu utakmicu ostala bez trenera, pošto je saradnja sa Janisom Sferopulosom juče prekinuta.
Fener je apsolutni favorit, te je kvota na pobedu turskog tima svega 1.30, dok se trijumf beogradske ekipe plaća koeficijentom 5.70.
