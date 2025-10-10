Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde večeras od 19 sati i 45 minuta gostuju Fenerbahčeu u utakmici trećeg kola Evrolige.

Crveno-beli su upisali dva poraza na startu takmičenja, a navijači se nadaju da će njihovi miljenici večeras u Istanbulu uspeti da upišu i prvi trijumf.

Bajern Minhen - Crvena zvezda Foto: Profimedia

Podsetimo, Zvezda je neposredno pred ovu utakmicu ostala bez trenera, pošto je saradnja sa Janisom Sferopulosom juče prekinuta.

Fener je apsolutni favorit, te je kvota na pobedu turskog tima svega 1.30, dok se trijumf beogradske ekipe plaća koeficijentom 5.70.

Ne propustiteKošarkaMOŽE LI ZVEZDA SA NOVIM TRENEROM DA UPIŠE PRVU POBEDU U EVROLIGI? Crveno-beli gostuju Feneru, evo ko prenosi ovu utakmicu!
KK Crvena zvezda
KošarkaZVEZDA ZOVE NA DUPLO KOLO EVROLIGE: Ulaznice za utakmice protiv Žalgirisa i Real Madrida u prodaji od petka
KK Crvena zvezda
KošarkaMOTEJUNAS SE OBRATIO DELIJAMA PRED DEBI U CRVENO-BELOM DRESU: Ako čekaš savršenu priliku, možda ćeš čekati ceo život...
Donatas Motejunas
KošarkaTEŠKO MU JE PAO ODLAZAK IZ ZVEZDE: Oglasio se Čima Moneke i rastužio "delije"! Promene na Malom Kalemegdanu nisu prošle mimo najvećeg pojačanja crveno-belih!
Čima Moneke

Sferopulos o Jagu Izvor: MONDO/Nikola Lalović