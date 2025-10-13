Slušaj vest

Kladionice kažu: moguće je iznenađenje na meču Andora - Srbija?

Naime, kvota na Srbiju je pre meča protiv Albanije iznosila 1,07, ali sada... Koeficijent je porastao i trijumf našeg državog tima plaća 1,20. To govori da jesmo veliki favoriti, ali i da Andora ima svoje šanse.

Koeficijent na domaćina pao je sa 28 na "samo" 15. Nerešen ishod donosi kvotu 6,75.

Zbog čega je došlo do ove promene?

Činjenica da je Srbija praktično bez šansi za plasman na Mundijal kroz grupu, kao i da smo izgubili od Albanije uticala je da kladionice povećaju šanse Andori.

Potpuno je jasno da bi "orlovi" bili apsolutni favoriti da smo pobedili Albaniju, ali ovako...

Izgleda da će biti teško i protiv Andore.