Kladionice su objavile kvote za meč Baskonija - Partizan i jasno je da crno-bele čeka težak zadatak
OČEKUJE NAS DRAMA U ŠPANIJI! Kladionice su jasne: Partizan može do pobede protiv Baskonije, ali biće veoma teško!
Košarkaši Partizana u petak od 20.45 gostuju Baskoniji u petom kolu Evrolige i nema dileme da je pred četom Željka Obradovića težak zadatak.
Sa tim se slažu i kladionice koje su objavile kvote za ovaj meč, te najavile da nas očekuje prava drama.
Kvota na pobedu Baskonije iznosi 1,95 dok je na trijumf Partizana 1,85 što znači da su crno-beli blagi favoriti.
