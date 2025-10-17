Slušaj vest

Košarkaši Partizana u petak od 20.45 gostuju Baskoniji u petom kolu Evrolige i nema dileme da je pred četom Željka Obradovića težak zadatak.

1/7 Vidi galeriju Real - Partizan Foto: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia

Sa tim se slažu i kladionice koje su objavile kvote za ovaj meč, te najavile da nas očekuje prava drama.

Kvota na pobedu Baskonije iznosi 1,95 dok je na trijumf Partizana 1,85 što znači da su crno-beli blagi favoriti.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Ko će slaviti u meču Baskonija - Partizan? Partizan 100% Baskonija 0%

BONUS VIDEO: