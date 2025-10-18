Slušaj vest

Novak Đoković i Tejlor Fric u subotu od 18.30 igraju meč za treće mesto na slemu šest kraljeva u Rijadu i, ako je verovati kladionicama, očekuje nas prava drama.

Turir "Šest kraljeva slema" Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Uloga blagog favorita ide u ruke Novaku i kvota na Đokovića je 1,90 dok je kvota na trijumf Tejlora Frica tačno dva.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će pobediti u meču za treće mesto na slemu šest kraljeva?

profimedia-1045997442.jpg
Novak Đoković
Novak Đoković
WhatsApp Image 2025-10-16 at 11.36.27 AM.jpeg

