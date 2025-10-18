Novak Đoković i Tejlor Fric meč za treće mesto na slemu šest kraljeva igraju u subotu od 18.30
Kvota
MOŽE LI NOVAK DO TREĆEG MESTA NA SLEMU ŠEST KRALJEVA?! Đoković je favorit protiv Frica, ali očekuje nas dramatičan meč!
Slušaj vest
Novak Đoković i Tejlor Fric u subotu od 18.30 igraju meč za treće mesto na slemu šest kraljeva u Rijadu i, ako je verovati kladionicama, očekuje nas prava drama.
Turir "Šest kraljeva slema" Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Uloga blagog favorita ide u ruke Novaku i kvota na Đokovića je 1,90 dok je kvota na trijumf Tejlora Frica tačno dva.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Anketa
Ko će pobediti u meču za treće mesto na slemu šest kraljeva?
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši