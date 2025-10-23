Braga je favorit protiv Crvene zvezde, ali ni šampion Srbije nije bez šansi
LIGA EVROPE
ZVEZDA IMA ULOGU AUTSAJDERA! Kladionice objavile kvote za meč crveno-belih i Brage: Portugalci su favoriti, ali...
Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 gostuju Bragi u meču trećeg kola Lige Evrope.
Braga ima ulogu favorita u ovom meču i kvota na trijumf portugalske ekipe iznosi tačno dva. Ali, ni Zvezda nije bez svojih šansi! Kvota na crveno-bele iznosi 4,10 dok je na nerešen ishod 3,60.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Ko će pobediti u meču Braga - Crvena zvezda?
