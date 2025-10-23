Crvena zvezda dočekaće Baskoniju u Beogradskoj areni (četvrtak, 21.00) i ima ulogu apsolutnog favorita
EVROLIGA
CRVENO-BELI SU APSOLUTNI FAVORITI! Kladionice su jasne: Zvezda je veoma blizu pobede protiv Baskonije!
U četvrtak od 21 čas u Beogradskoj areni, Crvena zvezda dočekaće ekipu Baskonije u 6. kolu Evrolige.
Zvezda ima ulogu apsolutnog favorita protiv Baskonije i kvota na pobedu crveno-belih iznosi 1,25. Sa druge strane, kvota na trijumf Baskonije je 3,85.
Crvena zvezda - Real Madrid Foto: Starsport
