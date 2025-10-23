Slušaj vest

U četvrtak od 21 čas u Beogradskoj areni, Crvena zvezda dočekaće ekipu Baskonije u 6. kolu Evrolige.

Zvezda ima ulogu apsolutnog favorita protiv Baskonije i kvota na pobedu crveno-belih iznosi 1,25. Sa druge strane, kvota na trijumf Baskonije je 3,85.

Crvena zvezda - Real Madrid Foto: Starsport

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će slaviti u meču Crvena zvezda - Baskonija?

Ne propustiteEvroligaŠOKANTAN PREOKRET! NBA KOŠARKAŠ DOLAZI U CRVENU ZVEZDU! U poslednjem trenutku mu propao potpis za Olimpijakos, odmah se okrenuo Beogradu!
Džered Batler u duelu sa Lukom Dončićem
EvroligaOPŠTE RASULO U REDOVIMA ZVEZDINOG RIVALA! Hrvat ne dolazi u Beograd! Pod misterioznim okolnostima naprasno napustio klub!
Luka Šamanić
EvroligaOLIMPIJAKOS KRADE ZVEZDI I PARTIZANU NBA POJAČANJE: Pola Evrope krenulo po američkog plejmejkera...
MACCABI-OLYMPIACOS_06.JPG
EvroligaIZRAELCI POKUŠALI DA NAPRAVE PAKAO ZVEZDI: Isplivali detalji haosa sa sednice Evrolige, srpske klubove niko ništa nije pitao!
Saša Obradović na utakmici protiv Žalgirisa

 BONUS VIDEO:

Radonjić i Arnautović na utakmici Crvena zvezda - Real Izvor: Kurir